Špičková MiniLED TV v akci! TCL 75C8K má přes 2000 stmívatelných zón a audio Bang &amp; Olufsen

  • Televize TCL 75C8K zlevnila z květnových 69 990 Kč na 41 243 Kč s kódem ALZADNY25
  • Je to 75" Mini LED TV s 2176 stmívacími zónami a solidním 90W audiem Bang & Olufsen
  • Za 41 tisíc je to špičková výbava, polepšíte si (v některých situacích) jen s OLEDem

22.12.2025 16:00
Čínská firma TCL uvedla letos v květnu prémiovou Mini LED televizi 75C8K za 69 990 Kč, cena později klesla na 54 990 Kč a teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY25 za 41 243 Kč. To je sleva téměř 29 tisíc korun oproti květnu.

2176 zón a 144Hz – čísla jsou impozantní

Jde o 75″ QD-Mini LED panel s technologií Quantum Dot a rozlišením 4K (3840×2160). Mini LED znamená, že místo stovek LED diod máte tisíce malých LED – přesnější podsvícení, lepší kontrast. TCL 75C8K má 2176 lokálních stmívacích zón, což je extrémně vysoké číslo, které najdete u těch nejlepších Mini LED televizí. CrystGlow WHVA panel má nativní kontrast 7000:1 a antireflexní vrstvu – odlesky na displeji jsou minimální. Panel má nativní 144Hz obnovovací frekvenci, ne jen 50/60Hz s interpolací. To znamená skutečně plynulý obraz na sport, akční filmy a hry – žádné trhání ani rozmazání. Televize podporuje HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ a je certifikovaná jako IMAX Enhanced. Procesor AiPQ Pro optimalizuje barvy, kontrast a pohyb. Pro hráče nabízí HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro a 288Hz Game Accelerator ve Full HD režimu. Zvuk zajišťují 90W reproduktory Audio by Bang & Olufsen s Dolby Atmos a vestavěným subwooferem – to je slušný výkon, většina televizí má 20-40W.

Špičková výbava

Za 41 243 Kč dostáváte brutální výbavu – 2176 zón, nativní 144Hz, 90W zvuk a všechny HDR formáty. K TV dostanete předplatné SledovaniTV na 6 měsíců zdarma (1 500 Kč). Pokud hledáte velkou televizi s brutálním počtem zón a nativní 144Hz za rozumnou cenu, TCL 75C8K za 41 243 Kč vypadá velmi zajímavě.

Kolik stmívacích zón má vaše televize?

