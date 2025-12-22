Špičková MiniLED TV v akci! TCL 75C8K má přes 2000 stmívatelných zón a audio Bang & Olufsen Hlavní stránka Zprávičky Televize TCL 75C8K zlevnila z květnových 69 990 Kč na 41 243 Kč s kódem ALZADNY25 Je to 75" Mini LED TV s 2176 stmívacími zónami a solidním 90W audiem Bang & Olufsen Za 41 tisíc je to špičková výbava, polepšíte si (v některých situacích) jen s OLEDem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínská firma TCL uvedla letos v květnu prémiovou Mini LED televizi 75C8K za 69 990 Kč, cena později klesla na 54 990 Kč a teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY25 za 41 243 Kč. To je sleva téměř 29 tisíc korun oproti květnu. KOUPIT TCL 75C8K 2176 zón a 144Hz – čísla jsou impozantní Jde o 75″ QD-Mini LED panel s technologií Quantum Dot a rozlišením 4K (3840×2160). Mini LED znamená, že místo stovek LED diod máte tisíce malých LED – přesnější podsvícení, lepší kontrast. TCL 75C8K má 2176 lokálních stmívacích zón, což je extrémně vysoké číslo, které najdete u těch nejlepších Mini LED televizí. CrystGlow WHVA panel má nativní kontrast 7000:1 a antireflexní vrstvu – odlesky na displeji jsou minimální. Panel má nativní 144Hz obnovovací frekvenci, ne jen 50/60Hz s interpolací. To znamená skutečně plynulý obraz na sport, akční filmy a hry – žádné trhání ani rozmazání. Televize podporuje HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ a je certifikovaná jako IMAX Enhanced. Procesor AiPQ Pro optimalizuje barvy, kontrast a pohyb. Pro hráče nabízí HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro a 288Hz Game Accelerator ve Full HD režimu. Zvuk zajišťují 90W reproduktory Audio by Bang & Olufsen s Dolby Atmos a vestavěným subwooferem – to je slušný výkon, většina televizí má 20-40W. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY25 Špičková výbava Za 41 243 Kč dostáváte brutální výbavu – 2176 zón, nativní 144Hz, 90W zvuk a všechny HDR formáty. K TV dostanete předplatné SledovaniTV na 6 měsíců zdarma (1 500 Kč). Pokud hledáte velkou televizi s brutálním počtem zón a nativní 144Hz za rozumnou cenu, TCL 75C8K za 41 243 Kč vypadá velmi zajímavě. Kolik stmívacích zón má vaše televize? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024