TCL 75C7K ve velké slevě! Tento MiniLED model stál loni 50 tisíc, teď stojí jen lehce přes 30

TCL 75C7K je 75″ Mini LED televize s 1 248 stmívacími zónami, jasem 3 000 nitů a oceněním EISA Award Best Product Cena padá z 49 990 Kč přes 39 990 Kč až na 31 992 Kč po zadání kódu ALZADNY20 — úspora 18 tisíc oproti původní ceně K nákupu navíc předplatné SledovaniTV na půl roku (1 500 Kč) a prodloužená záruka TCL (3 990 Kč) zdarma Jakub Kárník Publikováno: 7.5.2026 18:00

TCL si v posledním roce postavilo postavení jednoho z nejdůvěryhodnějších výrobců Mini LED televizí, a aktuální slevová akce na řadu C7K to jen potvrzuje. 75″ TCL 75C7K za 31 992 Kč po zadání kódu ALZADNY20 je dnes velmi atraktivní variantou pro každého, kdo plánuje upgrade na velkoplošnou prémiovou televizi a nechce sahat až po vlajkové cenovce. Model navíc získal EISA Award Best Product — což je průmyslové ocenění, které nedostane jen tak někdo. Co dostanete v balíčku Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiovou Mini LED televizi pro filmy, sport i hraní, ale nechcete platit vlajkovou cenu. 1 248 stmívacích zón a jas 3 000 nitů vystačí pro jakékoli reálné použití — od denního sledování až po sledování HDR filmů ve tmě.⚠️ Zvažte, že proti vlajkové TCL C8K bude lokální stmívání mírně méně přesné — v extrémních HDR scénách s ostrými přechody světla a tmy uvidíte rozdíl. Jen jeden USB port a Wi-Fi 5 (ne 6 nebo 6E) jsou drobnosti, které nezasáhnou běžné použití.💡 Za 31 992 Kč dostanete 75″ 4K QD-Mini LED panel s 1 248 zónami stmívání, jasem 3 000 nitů, antireflexním povrchem CrystGlow HVA, kompletní HDR podporu (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ), nativní 144 Hz a 288Hz Game Accelerator, 4× HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro, 60W zvuk Audio by Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem, Dolby Atmos a DTS:X, Google TV s českými aplikacemi, Apple AirPlay 2 a Multisound pro souběžný výstup do reproduktorů a sluchátek.

Co C7K nesnižuje, je jas 3 000 nitů — to je hodnota, která i obyčejný OLED nechá daleko za sebou. Procesor AiPQ Pro je stejný jako u C8K, kompletní HDR balík je tu také (HDR10+, Dolby Vision IQ), 4× HDMI 2.1 pro hraní, 144 Hz nativně, FreeSync Premium Pro. Zvuk Bang & Olufsen má 60 W (oproti 90 W u C8K), ale vestavěný subwoofer dělá rozdíl proti většině konkurence v této cenovce. Pro 95 % uživatelů je C7K dostatečnou volbou. Co dostanete v balíčku Alza k modelu C7K aktuálně přihazuje dva bonusy v celkové hodnotě 5 490 Kč. Předplatné SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč pokryje stovky kanálů včetně sportu a filmových premiér — pro někoho, kdo zatím sledování řeší přes IPTV nebo set-top box, je to slušný start. Druhý bonus je prodloužená záruka TCL v hodnotě 3 990 Kč, což znamená delší klidnou dobu, pokud by vás trápila statistika reklamovanosti u prémiových televizí. Nadstandardem je multifunkční využití — Multisound umožňuje souběžné přehrávání zvuku do vestavěných reproduktorů i bezdrátových sluchátek, takže můžete v noci sledovat film v Bluetooth sluchátkách, zatímco partner spí. Calman Ready certifikace pak znamená, že televize je připravená na profesionální kalibraci pro nadšence, kteří chtějí získat z displeje skutečně maximum.