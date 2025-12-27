TOPlist

Obří QD-Mini LED telka za skvělou cenu. Tohle TCL pořádně zlevnilo, má až 144 Hz a Google TV

  • Televize TCL 75C69K s QD-Mini LED technologií klesla z 42 990 Kč na pouhých 20 990 Kč
  • 75palcový model nabízí 312 stmívacích zón, 144Hz obnovovací frekvenci a Hi-Fi systém ONKYO 2.1
  • Televize podporuje Dolby Vision IQ, HDMI 2.1 a FreeSync Premium Pro pro hráče

Adam Kurfürst
27.12.2025 10:00
TCL 75C69K v obyvaku na stene

Pokud jste na jaře pokukovali po velké televizi s Mini LED podsvícením, ale odrazovala vás vysoká cena, máme pro vás dobrou zprávu. Model TCL 75C69K, který se v květnu prodával za 42 990 Kč, nyní seženete za 20 990 Kč. Úspora přes 22 tisíc korun z něj dělá jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii velkých televizorů.

QD-Mini LED s 312 stmívacími zónami

TCL 75C69K kombinuje technologii Mini LED s kvantovými tečkami (QLED). Oproti běžným LED televizím nabízí díky 312 lokálním stmívacím zónám výrazně lepší kontrolu podsvícení, což se projevuje hlubší černou a vyšším kontrastem. Panel typu HVA dosahuje nativního kontrastního poměru 7000:1, což je přibližně pětinásobek oproti běžným IPS panelům.

TCL 75C69K render zepredu

Barevné podání zajišťuje pokrytí 93 % prostoru DCI-P3 a podpora více než miliardy barevných odstínů. Televize zvládá všechny běžné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG.

Herní výbava s 144Hz panelem

Hráče potěší nativní 144Hz obnovovací frekvence v rozlišení 4K. Televize disponuje čtyřmi porty HDMI 2.1 s podporou VRR (Variable Refresh Rate) a AMD FreeSync Premium Pro. Funkce ALLM (Auto Low Latency Mode) automaticky přepne do herního režimu při připojení konzole.

Procesor AiPQ Pro využívá algoritmy pro úpravu obrazu v reálném čase – analyzuje jas jednotlivých částí snímku, kalibruje barvy a vyhlazuje rychlé pohyby pomocí technologie MEMC.

Zvuk ONKYO a Google TV

Ozvučení obstarává Hi-Fi systém ONKYO 2.1 s celkovým výkonem 40 W. Součástí je integrovaný subwoofer na zadní straně, který přidává basovou složku. Televize podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X pro simulaci prostorového zvuku.

TCL 75C69K zvuk onkyo ilustrace

Systém Google TV poskytuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Max nebo Disney+. Nechybí podpora Google Cast pro bezdrátové zrcadlení obsahu z telefonu.

Pro koho je televize vhodná?

Za současnou cenu pod 21 tisíc představuje TCL 75C69K zajímavou volbu pro ty, kteří hledají velkou obrazovku s pokročilejší obrazovou technologií, ale již zároveň nechtějí investovat do ultra prémiových modelů. Ocení ji třeba hráči díky 144Hz panelu a podpoře VRR, ale i filmoví nadšenci pro podporu Dolby Vision.

Je však třeba počítat s určitými kompromisy. 312 stmívacích zón je u 75palcového panelu relativně málo – dražší konkurenti v této velikosti nabízejí vyšší stovky až tisíce zón. Zvukový systém s výkonem 40 W pak opravdovým nadšencům nemusí stačit a začnou přemýšlet nad investicí do soundbaru.

Zaujala vás tato nabídka na velkou Mini LED televizi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
