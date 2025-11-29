Chcete 65" televizi s Google TV za málo peněz? Tohle TCL teď stojí jen 9 tisíc, budete se ale muset smířit s kompromisy Hlavní stránka Zprávičky TCL 65V6C s 65" úhlopříčkou aktuálně stojí 8 990 Kč, což je téměř polovina původní ceny Televize nabízí 4K rozlišení, Google TV a podporu HDR10 pro základní vylepšení obrazu Model cílí na zákazníky, kteří chtějí velkou obrazovku za minimum peněz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velkou televizi, ale nechcete utrácet desítky tisíc? TCL 65V6C je nyní na Alze k dispozici za historicky nejnižší cenu 8 990 Kč. Při uvedení na trh letos v dubnu přitom televize stála 16 990 Kč, takže aktuální sleva představuje úsporu téměř 50 %. Za necelých devět tisíc tak získáte 65palcovou obrazovku s rozlišením 4K a operačním systémem Google TV. Co za svou cenu nabízí? TCL 65V6C disponuje LED panelem s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a kontrastním poměrem 5000:1. Maximální jas činí 280 nitů, což je hodnota vhodná spíše pro místnosti s kontrolovaným osvětlením. Televizor podporuje standard HDR10, který zlepšuje zobrazení kontrastních scén, nicméně chybí podpora Dolby Vision nebo lokálního stmívání. Operační systém Google TV zajišťuje přístup k aplikacím jako Netflix, HBO Max, Disney+ nebo Oneplay přímo z domovské obrazovky. Nechybí ani podpora Chromecast a Apple AirPlay 2 pro streamování obsahu z mobilních zařízení. Hlasové ovládání obstará Google Assistant integrovaný přímo v dálkovém ovladači. Z konektorů najdeme tři porty HDMI, jeden USB, ethernetový port a Wi-Fi s Bluetooth pro bezdrátové připojení. Kde jsou kompromisy? Nízká cena si vybírá svou daň především v oblasti zobrazovací technologie. TCL 65V6C využívá klasický LED panel, nikoliv modernější Mini LED nebo OLED. To znamená horší podání černé barvy a nižší kontrast v porovnání s dražšími televizory. Absence lokálního stmívání pak způsobuje, že tmavé scény mohou působit šedě. Druhým výrazným omezením je obnovovací frekvence pouhých 60 Hz. Pro běžné sledování filmů a seriálů to stačí, ale hráči na konzolích PlayStation 5 nebo Xbox Series X nevyužijí plný potenciál svého hardwaru. Funkce Game Accelerator sice umožňuje interpolaci na 120 Hz pomocí technologie DLG, ale nejde o nativní podporu. Barevný gamut pokrývající 72 % prostoru NTSC a maximální jas 280 nitů rovněž patří spíše do nižší třídy. Pro koho je televize vhodná? TCL 65V6C je určena především těm, kteří chtějí velkou úhlopříčku za minimum peněz a jsou ochotni akceptovat určité kompromisy. Za necelých devět tisíc získáte 165cm obrazovku s 4K rozlišením, kompletním Google TV s přístupem ke streamovacím službám, podporou HDR10 a hlasovým ovládáním přes Google Assistant. To vše v bezrámečkovém designu s třemi HDMI porty. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Naopak pokud hrajete náročné hry a očekáváte nativní 120Hz obnovovací frekvenci, potřebujete vysoký jas pro světlé místnosti nebo vyžadujete dokonalou černou barvu u nočních scén, měli byste se poohlédnout po dražších modelech s Mini LED nebo OLED technologií. Stejně tak milovníci filmů s Dolby Vision ocení spíše televize z vyšších řad. Pořídili byste si velkou televizi s těmito kompromisy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024