Výborná cena: Velká TCL televize s QLED panelem, Dolby Vision a Google TV zlevnila pod 11 tisíc!

TCL 65T69C je 65" QLED televize s Google TV a podporou Dolby Vision i Atmos Antireflexní HVA panel, herní režim s VRR a ALLM přes HDMI 2.1 S kódem ALZADNY25 stojí 10 980 Kč místo původních 19 990 Kč – téměř poloviční cena Publikováno: 8.2.2026 10:00 Šedesát pět palců za jedenáct tisíc. S QLED panelem, Dolby Vision a Google TV. TCL 65T69C je v tuto chvíli asi nejlevnější použitelná 65″ televize. A k tomu dostanete půlroční SledováníTV a prodlouženou záruku zdarma. QLED s antireflexním panelem 165cm obrazovka využívá QLED technologii s HVA panel, který nabízí vysoký kontrast a potlačení odlesků. Jeden ze zákazníků na Alze píše: „Černá je takmer perfektná, bez potreby dynamického podsvietenia." Podsvícení je podle recenzí rovnoměrné i po okrajích – u levnějších televizí častý problém. Podporované HDR formáty zahrnují Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG. Procesor AiPQ Pro se stará o upscaling nižšího rozlišení, redukci šumu a optimalizaci barev. Zvuk obstarávají 20W reproduktory s Dolby Atmos a DTS:X – zákazníci ho hodnotí jako „nečekaně dobrý", i když soundbar je samozřejmě v jiné lize. Pro hráče s hvězdičkou Herní režim Game Master podporuje HDMI 2.1 s VRR a ALLM pro nízkou latenci. Pozor ale: nativní obnovovací frekvence panelu je 50/60 Hz. Funkce „120Hz Game Accelerator" dosahuje 120 Hz pouze ve Full HD rozlišení, ne ve 4K. Systém Google TV (Android 12) nabízí Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video i české služby. Podporuje Chromecast, AirPlay 2 i Google Assistant pro hlasové ovládání. Co říká 17 zákazníků Hodnocení 4,4 z 5. Jeden recenzent varuje: „Zasekává se hlavní nabídka a podle podpory TCL má zákazník volat do Googlu." Jiný ale oponuje: „Čítal som recenzie, že TV seká. Už to nie je pravda, pravdepodobne bol predtým nejaký problém s firmware." Doporučuje nainstalovat nejnovější aktualizaci systému. Mezi nedostatky zákazníci zmiňují chybějící nahrávání na USB, absenci sluchátkového jacku (jen Bluetooth) a omezené možnosti nastavení obrazu v Dolby Vision režimu. Majitel 120Hz OLED televizí ale uznává: „Tento 65″ TCL má fakt dost dobrý obraz – na hry ale nemá tých 120 Hz." Původní cena byla 19 990 Kč, pak klesla na 15 tisíc a teď s kódem ALZADNY25 stojí 10 980 Kč. K tomu dostanete 6 měsíců SledováníTV (hodnota 1 500 Kč) a prodlouženou záruku TCL (hodnota 3 990 Kč). Za 65″ QLED s Dolby Vision a Google TV je to jedna z nejlepších nabídek na trhu – jen nepočítejte se 120Hz hraním ve 4K. Je pro vás 60 Hz panel překážka, nebo vám na vysoké obnovovací frekvenci nezáleží?