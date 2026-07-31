Novinka TCL už je o 7 tisíc levnější. 65" Mini LED TV umí až 288 Hz a nabízí parádní jas Hlavní stránka Zprávičky 65" TCL 65Q7D PRO je prémiová Mini LED televize s 646 zónami stmívání, HDR10+, Dolby Vision a špičkovým jasem Stojí 27 990 Kč místo 34 990 Kč, je tedy o 20 % levnější než při startu prodeje Za tuhle cenu nabízí technologie, které konkurence prodává v mnohem dražších modelech Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Mini LED televize s lokálním stmíváním a podporou Dolby Vision se pod třicet tisíc dostávají jen výjimečně. TCL 65Q7D PRO teď stojí 27 990 Kč místo 34 990 Kč a nabízí 646 zón stmívání i jas až 2000 nitů. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kvalitní obraz s Dolby Vision na filmy a sport a herní televizi s vysokým jasem do světlého i tmavého pokoje.⚠️ Zvažte, že herních 144 Hz využijete naplno jen na PC a že číslo 288 Hz platí za specifických podmínek na dvou portech.💡 Za 27 990 Kč dostanete Mini LED s 646 zónami a jasem 2000 nitů, tedy výbavu, kterou jinde koupíte výrazně dráž. Proč je tahle televize zajímavá Klíčový rozdíl proti levným televizím je lokální stmívání se 646 zónami. TCL Q7D PRO díky němu dokáže rozsvítit jen ty části obrazu, které to potřebují, takže černá je hlubší a jasné scény září. Ve spojení s Mini LED podsvícením, QLED barvami a jasem až 2000 nitů jde o televizi, která zvládne náročné HDR i sledování v prosvětlené místnosti. Za necelých osmadvacet tisíc je tahle kombinace parametrů to, co dělá model zajímavým. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Televize podporuje oba hlavní HDR formáty, HDR10+ i Dolby Vision, což u levnějších modelů nebývá pravidlem a v praxi to znamená správně zobrazený obraz napříč Netflixem, Disney+ i disky. O ladění se stará procesor TSR AiPQ, který optimalizuje obraz na úrovni jednotlivých pixelů. Pro hráče je připravená podpora 4K při 144 Hz, HDMI 2.1 a herního režimu s nízkou latencí. Zvuk obstarává systém Onkyo 2.1 o výkonu 40 W s vestavěným subwooferem, který dává hlubší basy než běžné ploché reproduktory. Panel je typu HVA se širšími pozorovacími úhly, takže obraz drží kvalitu i z boku gauče. OBJEDNAT NA ALZE Praktická stránka: připojení, montáž, chytré funkce Televize běží na platformě Google TV s Netflixem, Disney+, YouTube i Oneplay a ovládat ji můžete hlasem přes Google Assistant. Obsah z telefonu na ni pošlete přes Google Cast i Apple AirPlay 2. Praktický bonus: Alza k televizi nabízí vynesení a montáž na zeď ve zvoleném čase, k uchycení poslouží držák VESA 300×300. Jednu věc si ale ohlídejte při plánování zapojení, televize má jen jeden USB port, takže na připojení více zařízení přes USB nespoléhejte. TCL také láká na AI asistenta Gemini, ten se ale teprve postupně nasazuje přes aktualizaci a jeho dostupnost se liší podle regionu a jazyka. Na co si dát pozor Tři věci kolem herních čísel a jasu. Televize sice zvládá 4K při 144 Hz, tuhle frekvenci ale naplno využijete jen z výkonného PC, konzole PS5 nebo Xbox se dostanou maximálně na 4K/120 Hz. Efektní číslo 288 Hz je takzvaný Game Accelerator, který funguje jen na portech HDMI 1 a 2 a při sníženém rozlišení, ne ve 4K. A pokud jde o jas, uváděných 2000 nitů je špičková hodnota malého výřezu obrazu, celoplošně televize svítí méně, byť pořád dost na výborné HDR. To všechno nejsou vady, jen upřesnění, aby čísla z popisu odpovídala realitě. KOUPIT TELEVIZI TCL Kdy to smysl nedává Pokud hledáte úplně nejlepší černou a nulový blooming za každou cenu, dostanete se ještě dál s OLED televizí, jen v této úhlopříčce obvykle za víc peněz. Tenhle model taky nevyužijí naplno konzoloví hráči lovící 144 Hz, protože tu hranici na konzoli nepřekročíte. A kdo staví vyloženě filmové domácí kino, ať počítá s tím, že i slušný systém Onkyo 2.1 s vestavěným subwooferem nenahradí samostatný soundbar nebo AV receiver. Pro tyhle specifické nároky existují dražší cesty, pro většinu diváků je ale Q7D PRO víc než dost. Jestli hledáte spíš jiný model nebo příslušenství k televizi, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné televize, soundbary i držáky na zeď. Nabídka se mění podle skladových zásob. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 27 990 Kč je TCL 65Q7D PRO jedna z nejlépe vybavených Mini LED televizí, jaké v této cenové hladině seženete. 646 zón stmívání, jas 2000 nitů, HDR10+ i Dolby Vision a herní funkce tvoří kombinaci, kterou konkurenční značky nabízejí obvykle o třídu výš. Hodí se do světlého i tmavého obýváku na filmy, sport i hraní a slevu 20 % z 34 990 Kč potvrzuje i HlídačShopů. Není to televize pro OLED puristy ani pro konzolové hráče čekající 144 Hz, ale jako všestranný prémiový model za rozumné peníze dává velký smysl. CHCI TELEVIZI ZA 27 990 KČ Vybíráte televizi hlavně podle kvality obrazu, nebo rozhoduje spíš cena a úhlopříčka? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Mini LED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024