Fantastická MiniLED TV TCL 65C8K je teď za super cenu! Má 144 Hz, jas až 4500 nitů a 1680 stmívacích zón Hlavní stránka Zprávičky QD-Mini LED televize TCL 65C8K (modelový rok 2025) spadla z 49 990 Kč na 27 990 Kč 1680 stmívacích zón, jas až 4500 nitů, 144Hz panel a zvuk laděný Bang & Olufsen dělají z obrazu i zvuku hlavní lákadlo Zjednodušený ovladač bez čísel a jediné USB jsou ale kompromisy, které zamrzí hlavně u IPTV Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pětašedesátipalcová TCL 65C8K patří mezi vyšší střední třídu televizorů s technologií QD-Mini LED a její běžná cena startovala na 49 990 Kč. Teď ji ovšem Alza nabízí za 27 990 Kč, k tomu přidává prodlouženou záruku a předplatné SledováníTV. To je nabídka, u které stojí za to zastavit se a podívat, co za ty peníze dostanete — a kde TCL ušetřilo. Obraz a zvuk hrají prim Pro hráče výborné, pár kompromisů tu ale je Rychlé shrnutí ✅ QD-Mini LED s 1680 stmívacími zónami, jasem 4500 nitů a antireflexním panelem✅ Nativní 144 Hz, čtyři HDMI 2.1 a výkonný zvuk laděný Bang & Olufsen se subwooferem⚠️ Zjednodušený ovladač bez čísel komplikuje IPTV, jen jediné USB, plastový stojan se viklá💡 Skvělá volba na film a hry, IPTV uživatelé ať počítají s koupí klasického ovladače Obraz a zvuk hrají prim Hlavním tahákem je QD-Mini LED panel s 1680 stmívacími zónami, který kombinuje kvantové tečky pro syté barvy s precizním lokálním stmíváním. Výsledkem je vysoký kontrast, hluboká černá blížící se OLED a špičkový jas — výrobce udává až 4500 nitů, což oceníte hlavně u HDR obsahu. Panel CrystGlow WHVA má navíc antireflexní vrstvu, takže odlesky v prosvětlené místnosti vás netrápí. Zákazníci v recenzích obraz chválí napříč — jeden z nich srovnává s předchozí LED televizí a nemá co vytknout, jiný oceňuje pěkné podání černé. Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+, k tomu přidává certifikaci IMAX Enhanced a režim Filmmaker Mode pro věrný filmový obraz. O zvuk se stará soustava o výkonu 90 W laděná Bang & Olufsen včetně vestavěného subwooferu, kterou recenzenti popisují jako nečekaně dunivou a plnou — basy jsou slyšet i bez externího systému, byť při vyšších hlasitostech podle jednoho z nich trochu slábnou. Koupit TCL 65C8K za 27 990 Kč Pro hráče výborné, pár kompromisů tu ale je Po herní stránce je 65C8K skvěle vybavená. Nabízí nativní 144Hz panel, čtyři porty HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium Pro a herní lištu Game Bar. Pro hraní na PC je tu navíc režim 288Hz Game Accelerator ve Full HD rozlišení. Běží na platformě Google TV, kterou zákazníci hodnotí jako svižnou s rychlým spouštěním aplikací, a nechybí Google Cast ani Apple AirPlay 2. Teď k tomu, kde TCL šetřilo — a recenze jsou v tom jednotné. Největším terčem kritiky je zjednodušený dálkový ovladač bez číselných a barevných tlačítek. Pro Netflix nebo YouTube to nevadí, ale uživatelé IPTV služeb jako Telly, SledováníTV nebo Oneplay narazí — bez přímé volby kanálu i barevných tlačítek se ovládání stává nekonečným klikáním. Řešením je dokoupit obyčejný ovladač se všemi klávesami. Druhým opakovaným bodem je jediný USB port, který je u televizoru téhle třídy skutečně málo: připojíte myš, ale na klávesnici nebo disk už místo nezbyde. Výhrady směřují i ke stojanu — je plastový, s úzkou základnou a televizor se na něm podle více recenzentů viklá zepředu dozadu, takže pokud ji nedáte na zeď, zvažte zajištění. Drobnostmi jsou občasné chyby v překladu menu a chybějící 3,5mm jack. Za zmínku stojí i zkušenost jednoho zákazníka s registrací prodloužené záruky, kterou popsal jako zdlouhavou anabázi přes nefunkční formulář a málo efektivní podporu. Samotný benefit záruky zdarma je ale i tak příjemný bonus. Za 27 990 Kč tyhle výhrady celkový dojem nepřebijí. Dostáváte velký QD-Mini LED panel se skvělým obrazem i zvukem a kompletní herní výbavou za cenu, za kterou ještě nedávno byly o třídu slabší televizory. Pokud hledáte hlavní televizor na film a hry a počítáte s dokoupením pořádného ovladače, jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon současné nabídky. 