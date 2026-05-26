Fantastická MiniLED TV TCL 65C8K je teď za super cenu! Má 144 Hz, jas až 4500 nitů a 1680 stmívacích zón

  • QD-Mini LED televize TCL 65C8K (modelový rok 2025) spadla z 49 990 Kč na 27 990 Kč
  • 1680 stmívacích zón, jas až 4500 nitů, 144Hz panel a zvuk laděný Bang & Olufsen dělají z obrazu i zvuku hlavní lákadlo
  • Zjednodušený ovladač bez čísel a jediné USB jsou ale kompromisy, které zamrzí hlavně u IPTV

Jakub Kárník
26.5.2026 20:00
TCL 65C8K v obyvaku na stene oficialni

Pětašedesátipalcová TCL 65C8K patří mezi vyšší střední třídu televizorů s technologií QD-Mini LED a její běžná cena startovala na 49 990 Kč. Teď ji ovšem Alza nabízí za 27 990 Kč, k tomu přidává prodlouženou záruku a předplatné SledováníTV. To je nabídka, u které stojí za to zastavit se a podívat, co za ty peníze dostanete — a kde TCL ušetřilo.

Rychlé shrnutí

✅ QD-Mini LED s 1680 stmívacími zónami, jasem 4500 nitů a antireflexním panelem
✅ Nativní 144 Hz, čtyři HDMI 2.1 a výkonný zvuk laděný Bang & Olufsen se subwooferem
⚠️ Zjednodušený ovladač bez čísel komplikuje IPTV, jen jediné USB, plastový stojan se viklá
💡 Skvělá volba na film a hry, IPTV uživatelé ať počítají s koupí klasického ovladače

Obraz a zvuk hrají prim

Hlavním tahákem je QD-Mini LED panel s 1680 stmívacími zónami, který kombinuje kvantové tečky pro syté barvy s precizním lokálním stmíváním. Výsledkem je vysoký kontrast, hluboká černá blížící se OLED a špičkový jas — výrobce udává až 4500 nitů, což oceníte hlavně u HDR obsahu. Panel CrystGlow WHVA má navíc antireflexní vrstvu, takže odlesky v prosvětlené místnosti vás netrápí. Zákazníci v recenzích obraz chválí napříč — jeden z nich srovnává s předchozí LED televizí a nemá co vytknout, jiný oceňuje pěkné podání černé.

Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+, k tomu přidává certifikaci IMAX Enhanced a režim Filmmaker Mode pro věrný filmový obraz. O zvuk se stará soustava o výkonu 90 W laděná Bang & Olufsen včetně vestavěného subwooferu, kterou recenzenti popisují jako nečekaně dunivou a plnou — basy jsou slyšet i bez externího systému, byť při vyšších hlasitostech podle jednoho z nich trochu slábnou.

Pro hráče výborné, pár kompromisů tu ale je

Po herní stránce je 65C8K skvěle vybavená. Nabízí nativní 144Hz panel, čtyři porty HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium Pro a herní lištu Game Bar. Pro hraní na PC je tu navíc režim 288Hz Game Accelerator ve Full HD rozlišení. Běží na platformě Google TV, kterou zákazníci hodnotí jako svižnou s rychlým spouštěním aplikací, a nechybí Google Cast ani Apple AirPlay 2.

Teď k tomu, kde TCL šetřilo — a recenze jsou v tom jednotné. Největším terčem kritiky je zjednodušený dálkový ovladač bez číselných a barevných tlačítek. Pro Netflix nebo YouTube to nevadí, ale uživatelé IPTV služeb jako Telly, SledováníTV nebo Oneplay narazí — bez přímé volby kanálu i barevných tlačítek se ovládání stává nekonečným klikáním. Řešením je dokoupit obyčejný ovladač se všemi klávesami. Druhým opakovaným bodem je jediný USB port, který je u televizoru téhle třídy skutečně málo: připojíte myš, ale na klávesnici nebo disk už místo nezbyde.

Výhrady směřují i ke stojanu — je plastový, s úzkou základnou a televizor se na něm podle více recenzentů viklá zepředu dozadu, takže pokud ji nedáte na zeď, zvažte zajištění. Drobnostmi jsou občasné chyby v překladu menu a chybějící 3,5mm jack. Za zmínku stojí i zkušenost jednoho zákazníka s registrací prodloužené záruky, kterou popsal jako zdlouhavou anabázi přes nefunkční formulář a málo efektivní podporu. Samotný benefit záruky zdarma je ale i tak příjemný bonus.

Za 27 990 Kč tyhle výhrady celkový dojem nepřebijí. Dostáváte velký QD-Mini LED panel se skvělým obrazem i zvukem a kompletní herní výbavou za cenu, za kterou ještě nedávno byly o třídu slabší televizory. Pokud hledáte hlavní televizor na film a hry a počítáte s dokoupením pořádného ovladače, jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon současné nabídky.

Zdroj: Alza.cz

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

