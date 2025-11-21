TOPlist

Jedna z nejlepších MiniLED televizí v obří slevě! K TCL 65C8K dostanete navíc zdarma slušný tablet

  • TCL 65C8K Mini LED TV spadla z původních 49 990 na 26 690 Kč
  • Má 1 680 zón stmívání a extrémní jas 4 500 nitů, což ji řadí mezi špičku LCD světa
  • Bonusy: tablet TCL zdarma (hodnota 5 000 Kč) + prodloužená záruka + SledovaniTV na půl roku

Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.11.2025 18:00
Black Friday přináší masivní slevu na 65palcovou Mini LED televizi TCL 65C8K, která spadla z květnových 49 990 Kč na nynějších 26 690 korun. To je úspora přes 23 tisíc, tedy skoro polovina původní ceny. Jako bonus dostanete tablet TCL za pět tisíc zdarma, prodlouženou záruku na tři roky a půlroční předplatné SledovaniTV. Jde o prémiovou televizi s extrémním jasem, téměř dvěma tisíci zónami lokálního stmívání a 144Hz panelem pro gaming.

Mini LED s extrémním jasem

TCL 65C8K používá Mini LED technologii s Quantum Dot vrstvou, což v praxi znamená tisíce malých LED diod za panelem, které jsou rozdělené do 1 680 samostatně řízených zón. To umožňuje precizní kontrolu jasu v jednotlivých částech obrazu – světlé objekty mohou svítit naplno, zatímco tmavé zůstávají skutečně černé. Výsledkem je kontrast blížící se OLED panelům, ale s vyšším jasem.

tcl

A ten jas je opravdu extrémní – až 4 500 nitů. Pro srovnání, běžné LCD televize mají kolem 300 – 600 nitů, OLED modely okolo 1 000 – 1 500 nitů. TCL tak dokáže zobrazit HDR obsah s intenzitou, kterou konkurence jen těžko dokáže. V nejedné recenzi se píše, že 65C8K má nejlepší kombinaci extrémního jasu a kontroly podsvícení, jakou u LCD televize viděli. Prakticky žádné halo efekty okolo světlých objektů na tmavém pozadí, konzistentní černá bez clouding efektů.

Pro gejmery i filmové fanoušky

Panel má nativní 144Hz obnovovací frekvenci. Pro hráče to znamená ultra plynulý obraz při hraní na PC nebo konzolích. PlayStation 5 a Xbox Series X zvládají 4K při 120 fps, což 65C8K bez problémů zobrazí. Navíc má podporu VRR, ALLM a FreeSync Premium Pro, takže se nemusíte bát trhání obrazu nebo zpoždění.

Pro filmy má televize podporu všech HDR formátů včetně Dolby Vision, HDR10+ a HDR10. Má taky certifikaci IMAX Enhanced a Filmmaker Mode, který vypne všechno dodatečné zpracování a ukáže film přesně tak, jak ho zamýšlel režisér. Google TV platforma poskytuje přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube a všem českým aplikacím včetně Oneplay, Prima+ nebo Kuki.

Zvuk od Bang & Olufsen

TCL se pochlubilo spoluprací s prémiovou audio značkou Bang & Olufsen, což zní impozantně. V praxi má televize 90W reproduktory s vestavěným subwooferem a podporou Dolby Atmos a DTS:X. Zvuk je slušný – čistý, detailní, dynamický.

Bonusy v hodnotě přes 10 tisíc

K televizi dostanete několik bonusů, které podle TCL mají hodnotu přes 10 tisíc korun. Nejvýznamnější je tablet TCL NXTPAPER 11 (hodnota 5 000 Kč) s 11palcovým Full HD displejem a Androidem 13. Dál dostanete prodlouženou záruku na tři roky (hodnota 4 000 Kč) a předplatné SledovaniTV na šest měsíců (hodnota 1 500 Kč).

tablet tcl

Stojí to za 26 690 Kč?

Ano, rozhodně. Za necelých 27 tisíc dostanete televizi, která má obraz srovnatelný s modely za 40–60 tisíc korun. Mini LED s 1 680 zónami, extrémní jas, 144Hz panel, všechny HDR formáty, Google TV a velmi dobrý zvuk.

Co říkáte na tuto slevu?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie.

