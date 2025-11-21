Jedna z nejlepších MiniLED televizí v obří slevě! K TCL 65C8K dostanete navíc zdarma slušný tablet Hlavní stránka Zprávičky TCL 65C8K Mini LED TV spadla z původních 49 990 na 26 690 Kč Má 1 680 zón stmívání a extrémní jas 4 500 nitů, což ji řadí mezi špičku LCD světa Bonusy: tablet TCL zdarma (hodnota 5 000 Kč) + prodloužená záruka + SledovaniTV na půl roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší masivní slevu na 65palcovou Mini LED televizi TCL 65C8K, která spadla z květnových 49 990 Kč na nynějších 26 690 korun. To je úspora přes 23 tisíc, tedy skoro polovina původní ceny. Jako bonus dostanete tablet TCL za pět tisíc zdarma, prodlouženou záruku na tři roky a půlroční předplatné SledovaniTV. Jde o prémiovou televizi s extrémním jasem, téměř dvěma tisíci zónami lokálního stmívání a 144Hz panelem pro gaming. Mini LED s extrémním jasem Pro gejmery i filmové fanoušky Zvuk od Bang & Olufsen Bonusy v hodnotě přes 10 tisíc Stojí to za 26 690 Kč? Mini LED s extrémním jasem TCL 65C8K používá Mini LED technologii s Quantum Dot vrstvou, což v praxi znamená tisíce malých LED diod za panelem, které jsou rozdělené do 1 680 samostatně řízených zón. To umožňuje precizní kontrolu jasu v jednotlivých částech obrazu – světlé objekty mohou svítit naplno, zatímco tmavé zůstávají skutečně černé. Výsledkem je kontrast blížící se OLED panelům, ale s vyšším jasem. A ten jas je opravdu extrémní – až 4 500 nitů. Pro srovnání, běžné LCD televize mají kolem 300 – 600 nitů, OLED modely okolo 1 000 – 1 500 nitů. TCL tak dokáže zobrazit HDR obsah s intenzitou, kterou konkurence jen těžko dokáže. V nejedné recenzi se píše, že 65C8K má nejlepší kombinaci extrémního jasu a kontroly podsvícení, jakou u LCD televize viděli. Prakticky žádné halo efekty okolo světlých objektů na tmavém pozadí, konzistentní černá bez clouding efektů. Pro gejmery i filmové fanoušky Panel má nativní 144Hz obnovovací frekvenci. Pro hráče to znamená ultra plynulý obraz při hraní na PC nebo konzolích. PlayStation 5 a Xbox Series X zvládají 4K při 120 fps, což 65C8K bez problémů zobrazí. Navíc má podporu VRR, ALLM a FreeSync Premium Pro, takže se nemusíte bát trhání obrazu nebo zpoždění. CHCI TCL TV V AKCI Pro filmy má televize podporu všech HDR formátů včetně Dolby Vision, HDR10+ a HDR10. Má taky certifikaci IMAX Enhanced a Filmmaker Mode, který vypne všechno dodatečné zpracování a ukáže film přesně tak, jak ho zamýšlel režisér. Google TV platforma poskytuje přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube a všem českým aplikacím včetně Oneplay, Prima+ nebo Kuki. Zvuk od Bang & Olufsen TCL se pochlubilo spoluprací s prémiovou audio značkou Bang & Olufsen, což zní impozantně. V praxi má televize 90W reproduktory s vestavěným subwooferem a podporou Dolby Atmos a DTS:X. Zvuk je slušný – čistý, detailní, dynamický. CHCI TCL TV V AKCI Bonusy v hodnotě přes 10 tisíc K televizi dostanete několik bonusů, které podle TCL mají hodnotu přes 10 tisíc korun. Nejvýznamnější je tablet TCL NXTPAPER 11 (hodnota 5 000 Kč) s 11palcovým Full HD displejem a Androidem 13. Dál dostanete prodlouženou záruku na tři roky (hodnota 4 000 Kč) a předplatné SledovaniTV na šest měsíců (hodnota 1 500 Kč). Stojí to za 26 690 Kč? Ano, rozhodně. Za necelých 27 tisíc dostanete televizi, která má obraz srovnatelný s modely za 40–60 tisíc korun. Mini LED s 1 680 zónami, extrémní jas, 144Hz panel, všechny HDR formáty, Google TV a velmi dobrý zvuk. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet Black Friday miniLED slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024