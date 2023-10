České e-shopy zlevnily populární televizor od TCL

Je velký, má kvalitní obraz a nadchne (nejen) hráče

V tuto chvíli jej koupíte pod 17 tisíc, začínal na 30 tisících

Na začátku října jsme vás na našem magazínu informovali o slevě na televizor TCL55C735 a nyní je v akci také jeho větší brácha s 65palcovou obrazovkou. Jedná se o loňský model, který začínal na ceně 29 990 korun, postupem času se dostal pod hranici 20 000 korun a nyní jej můžete na CZC a Datartu pořídit za necelých 17 tisíc korun. Lepší všestranný televizor, který je navíc vhodný díky 144Hz obnovovací frekvenci a přítomnosti HDMI 2.1 i pro hráče, zřejmě nepořídíte.

TCL65C735 je osazen 4K Quantum Dot VA panelem s přímým zadním Micro Dimming LED posvícením, na svou cenovku jde o velmi kvalitní displej s až 144Hz obnovovací frekvencí, kterou využijete u počítače, u herních konzolí aktuální generace (Xbox Series a Playstation 5) můžete využít 120 Hz. Titulů s podporou vysokého snímkování je poměrně dost, například Atomic Heart, Call of Duty: Warzone 2.0, Fortnite, Dirt 5, The Last of Us Part I nebo třeba God of War Ragnarok.

V neposlední řadě hráče osloví také ALLM (režim nízké latence) a VRR, tedy variabilní obnovovací frekvence.

TCL C735 4K TV review (EU market) – a well-rounded mid-range TV for movies and gaming

Televizor samozřejmě podporuje formáty jako Dolby Vision (IQ), HDR10+, HDR10 a HLG, zvukovou stránku obstarávají reproduktory Onkyo s výkonem až 40 W a podporou Dolby Atmos. Systémem je Google TV, takže lze počítat s bohatou nabídkou aplikací i podporou Google Asistenta, jablíčkáři pak zcela jistě ocení AirPlay 2.

Zaujala vás sleva na tento TCL televizor?