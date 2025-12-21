65" MiniLED TV od TCL pod 15 tisíc! Má slušný zvuk a osvědčený Google TV Hlavní stránka Zprávičky Mini LED televize TCL 65C6KS zlevnila z 24 990 Kč na 14 392 Kč s kódem ALZADNY25 65" panel s 242 stmívacími zónami a 40W reproduktory ONKYO + subwoofer za necelých 15 tisíc Škoda že panel má jen 50/60Hz místo 100/120Hz – jinak solidní poměr cena/výkon Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínská firma TCL uvedla letos Mini LED televizi 65C6KS za 24 990 Kč, cena později klesla na 17 990 Kč a teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY25 za 14 392 Kč. Za necelých 15 tisíc dostanete 65″ Mini LED s 242 stmívacími zónami, což je technologie, která se blíží OLED černé, ale stojí podstatně míň. KOUPIT TCL 65C6KS Jde o 65″ Mini LED panel s rozlišením 4K (3840×2160) a 242 lokálními stmívacími zónami. To v praxi znamená, že černá je skoro jako u OLED – když je scéna tmavá, zóny se vypnou a vidíte opravdovou černou, ne šedou jako u klasických LED TV. Uživatelé potvrzují: „ač není OLED, Mini LED téměř navozuje úplnou černou“, „krásný obraz, radosť pozerať“. Panel má HVA technologii pro lepší pozorovací úhly a podporuje HDR10+, Dolby Vision a HLG. Procesor AiPQ s AI optimalizuje barvy, kontrast a pohyb. Televize má Google TV, takže máte přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, Oneplay a dalším službám. 40W reproduktory ONKYO + vestavěný subwoofer s Dolby Atmos znějí na papíře dobře, v praxi budou spíš průměrné. K TV dostanete 5letou záruku zdarma (dárek v hodnotě 3 990 Kč) a předplatné SledovaniTV na 6 měsíců (1 500 Kč). SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY25 Za 14 392 Kč je TCL 65C6KS solidní volba pro filmy a seriály, ale panel má jen 50/60Hz místo obvyklých 100/120Hz. To neznamená, že nemůžete hrát hry – televize má HDMI 2.1, ALLM a 120Hz v herním režimu (panel se přetaktuje v nižším rozlišení), takže PS5 nebo Xbox Series X fungují. Jeden uživatel s PS5 píše: „vôbec nevadí že iba 60Hz panel a to som prešiel zo 120Hz“. Pokud hledáte velkou televizi na filmy a seriály za minimum peněz a nevadí vám 50/60Hz, TCL 65C6KS za 14 392 Kč je fajn poměr cena/výkon. Sledujete spíš filmy nebo sport a hry? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce miniLED slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024