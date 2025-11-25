Tohle je nejlevnější 55" televize v Česku! Za 7 tisíc nabídne Google TV, podporu Apple AirPlay 2 a zvuk Dolby Audio Hlavní stránka Zprávičky TCL 55V6C klesla na historicky nejnižší cenu 6 990 Kč z původních 12 990 Kč Televize nabízí 55" 4K panel s podporou HDR10 a operačním systémem Google TV Kvůli nízké ceně dělá kompromisy v podobě LED panelu a 60Hz obnovovací frekvence Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Na českém trhu právě najdeme nejlevnější 55palcovou televizi v podobě modelu TCL 55V6C, která se aktuálně prodává za pouhých 6 990 Kč. To představuje pokles o téměř 46 % oproti původní ceně 12 990 Kč při uvedení na trh. Za tuto částku získáte solidně vybavenou televizi – sice s několika kompromisy, ale ty jsou při dané ceně poměrně snadno akceptovatelné. Co TCL 55V6C za sedm tisíc nabízí Televize disponuje 55palcovým 4K panelem s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a podporou HDR10 pro lepší kontrast a barevné podání. TCL do modelu integroval vlastní HVA panel, který podle výrobce nabízí třikrát vyšší kontrast než běžné LCD panely a pozorovací úhly přes 178 stupňů. Antireflexní úprava obrazovky navíc redukuje nežádoucí odlesky. O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ s algoritmy pro vylepšení kvality obrazu včetně převzorkování nízkého rozlišení nebo redukce šumu. Televize také disponuje technologií MEMC (Motion Estimation & Motion Compensation), která dopočítává mezilehlé snímky pro plynulejší zobrazení pohybu při sledování sportovních přenosů nebo akčních scén. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Z pohledu konektivity nechybí tři HDMI porty verze 2.1 s podporou ALLM (Auto Low Latency Mode) pro hráče, jeden USB port, LAN a Wi-Fi. Zvukový systém tvoří 20W reproduktory s podporou Dolby Audio. Operační systém Google TV zajišťuje přístup ke všem streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+ nebo lokální služby Oneplay. Kde TCL učinilo kompromisy? Při ceně necelých sedm tisíc korun musí TCL 55V6C v některých oblastech ustoupit dražší konkurenci. Nejvýraznějším kompromisem je použití klasického LED panelu namísto OLED nebo QLED technologie, což znamená horší kontrast a černou barvu ve srovnání s prémiovými modely. Televize také nabízí pouze 60Hz obnovovací frekvenci, zatímco dražší modely běžně disponují 120 Hz nebo vyššími hodnotami pro plynulejší obraz. Dalším ústupkem je absence pokročilejších HDR formátů jako Dolby Vision nebo HDR10+, televize podporuje pouze základní HDR10. S kapacitou 2 GB RAM a 16 GB úložiště také nepatří mezi nejvýkonnější, což se může projevit při přepínání mezi aplikacemi nebo instalaci většího množství her. Pro koho je TCL 55V6C ideální volbou Televize se hodí především pro nenáročné diváky, kteří hledají velkou obrazovku za rozumnou cenu. Díky podpoře všech streamovacích služeb a 4K rozlišení poslouží výborně jako druhá televize do ložnice nebo na chatu. Ocení ji také studenti nebo mladé páry vybavující první byt, které potřebují funkční televizi bez prémiových funkcí. KOUPIT TCL 55V6C Pro příležitostné hráče může být zajímavá díky HDMI 2.1 s ALLM, která zajistí nízkou odezvu při hraní. Náročnější hráči ale budou postrádat vyšší obnovovací frekvenci a podporu variabilní obnovovací frekvence (VRR). Uvažujete o koupi TCL 55V6C jako levné velké televize do domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024