Za 6 tisíc teď můžete mít 55" telku s Google TV. TCL 55V6B je o více než polovinu levnější než vloni

  • Od uvedení klesla cena televize TCL 55V6B o více než 6 000 Kč
  • Nabízí 55" Direct LED panel se 4K rozlišením a HDR10
  • Model běží na systému Google TV se všemi streamovacími službami

Adam Kurfürst
16.8.2025 18:00
Ikona komentáře 0
TCL 55V6B na zdi ve svetle mistnosti

Pokud uvažujete o nové televizi, tahle nabídka vás zaujme. TCL 55V6B, která při uvedení na jaře loňského roku stála 12 490 Kč, je teď k dispozici za pouhých 6 140 Kč. To je sleva přes 50 % z původní ceny. Za tyhle peníze získáte 55palcový 4K televizor s moderním systémem Google TV a podporou všech populárních streamovacích služeb.

Ostrý 4K obraz s HDR technologiemi

TCL 55V6B s Direct LED panelem nabízí 4K rozlišení 3840 × 2160 pixelů, které zajistí detailní a ostrý obraz při sledování filmů i hraní her. Televizor podporuje HDR10 a HDR HLG, což znamená lepší kontrast mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Technologie Micro Dimming navíc automaticky upravuje jas v různých částech obrazovky pro ještě lepší podání.

TCL 55V6B dynamic color enchancement

Panel s bohužel nižší obnovovací frekvencí 60 Hz je doplněn o technologii Dynamic Colour Enhancement, která vylepšuje barevné podání. Výsledkem je přirozený obraz s bohatými barvami, který oceníte hlavně při sledování přírodopisných dokumentů nebo sportovních přenosů.

Google TV pro všechny streamovací služby

Systém Google TV je jednou z největších předností tohoto modelu. Najdete v něm všechny populární aplikace jako Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max nebo Oneplay. Ovládání je intuitivní a systém si pamatuje vaše preference, takže vám doporučuje obsah podle toho, co rádi sledujete.

TCL 55V6B google tv

Televizor podporuje Chromecast pro bezdrátové přenášení obsahu z telefonu nebo tabletu. Funkce Miracast zase umožňuje zrcadlit obrazovku notebooku. Díky Google Assistant můžete televizor ovládat hlasem – stačí říct, co chcete sledovat, a systém to najde napříč všemi aplikacemi.

Výbava pro hráče s Game Master 2.0

Hráči ocení režim Game Master 2.0, který automaticky přepne televizor do herního módu s minimální odezvou. Díky portu HDMI 2.1 a podpoře ALLM (Auto Low Latency Mode) televizor sám pozná, kdy připojíte herní konzoli, a nastaví optimální parametry obrazu.

TCL 55V6B game master

O audio se stará systém reproduktorů s technologií Dolby Audio s celkovým výkonem 20 W. Reproduktory směřují dolů, což zajišťuje lepší rozptyl zvuku po místnosti.

Moderní bezrámečkový design

TCL vsadilo na bezrámečkový design, díky kterému vypadá obrazovka větší a televizor působí moderně. S rozměry 1226 × 711 × 72 mm bez stojanu se hodí na zeď i na TV stolek. Hmotnost 9,8 kg usnadňuje montáž.

TCL 55V6B render

Na zadní straně najdete 3× HDMI port, USB pro přehrávání z flashky, CI+ slot pro kartičku od operátora, LAN konektor pro kabelové připojení k internetu a digitální audio výstup. Samozřejmostí je Wi-Fi a Bluetooth pro bezdrátové připojení.

Pro koho se televizor hodí?

TCL 55V6B je ideální volba pro ty, kdo hledají 4K televizor s chytrými funkcemi za rozumnou cenu. S úhlopříčkou 55 palců se hodí do obývacího pokoje nebo větší ložnice. Doporučená pozorovací vzdálenost je 2,2 až 2,5 metru.

Za současnou cenu 6 140 Kč dostanete televizor, který zvládne vše od sledování filmů přes sportovní přenosy až po hraní her. Když si uvědomíte, že původní cena byla 12 490 Kč, je to opravdu zajímavá nabídka.

Cena: 6 140 Kč

Využijete tuto slevu na 55palcový 4K televizor TCL?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

