Chcete 55" QLED televizi s až 144Hz frekvencí a kvalitním zvukem za 10 tisíc? Tohle TCL teď pořídíte ve fajn akci

TCL 55T8C s QLED panelem a 144Hz obnovovací frekvencí je nyní v akci za 10 392 Kč
Televize kombinuje 4K rozlišení s podporou Dolby Vision, HDR10+ a reproduktory ONKYO
Uživatelé chválí kvalitu obrazu i zvuku, hodnocení na Alze činí 4,9 z 5 hvězdiček

Adam Kurfürst
Publikováno: 5.12.2025 10:00

Hledáte televizor s QLED panelem a slušnou výbavou, ale nechcete utratit celé jmění? TCL 55T8C momentálně na Alze pořídíte za 10 392 Kč, při uvedení na trh letos v dubnu přitom stála 18 990 Kč . Jde o zajímavou nabídku pro ty, kdo chtějí kvalitní obraz i zvuk bez nutnosti sahat po prémiových modelech.

QLED panel s miliardou barevných odstínů

Základ televizoru tvoří 55palcový QLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Technologie Quantum Dot zajišťuje zobrazení více než miliardy barevných odstínů s pokrytím 93 % barevného prostoru DCI-P3. TCL zde využívá vlastní HVA panel, který nabízí vyšší kontrast a širší pozorovací úhly než běžné VA panely.

Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty – Dolby Vision, HDR10+ i HLG. Nechybí ani režim Filmmaker Mode pro sledování filmů bez dodatečného zpracování obrazu. Antireflexní úprava povrchu pak přijde vhod ve světlých místnostech.

Herní výbava s podporou 144 Hz

Pro hráče je podstatná 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu, kterou doplňuje čtveřice portů HDMI 2.1. Televizor podporuje VRR (proměnlivá obnovovací frekvence), ALLM (automatický režim nízké latence) a disponuje certifikací AMD FreeSync Premium. Funkce Game Master automaticky optimalizuje nastavení obrazu pro hraní.

Herní lišta (Game Bar) umožňuje rychlý přístup k nastavení během hraní. TCL uvádí také podporu 240Hz Game Accelerator pro ještě plynulejší zobrazení rychlých scén.

Reproduktory ONKYO se subwooferem

Zvukovou stránku zajišťuje 2.1kanálový systém ONKYO s celkovým výkonem 35 W a vestavěným subwooferem. Televizor podporuje Dolby Atmos, DTS:X i DTS Virtual:X pro prostorový zvuk. Funkce Multisound umožňuje současné přehrávání zvuku z reproduktorů televize i bezdrátových sluchátek.

Google TV a chytré funkce

O chytré funkce se stará operační systém Google TV s přístupem ke streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+ nebo české platformy Oneplay. Nechybí hlasové ovládání přes Google Assistant, podpora Chromecast a Apple AirPlay 2 pro bezdrátové zrcadlení obrazu z mobilních zařízení.

Z konektivity televizor nabízí 4× HDMI 2.1, 1× USB, ethernetový port, WiFi a Bluetooth. Podporuje také HbbTV 2.0.3 pro interaktivní služby digitálního vysílání.

Co říkají uživatelé

Na Alze má TCL 55T8C hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 23 zákazníků, přičemž 100 % z nich televizor doporučuje. Uživatelé opakovaně chválí kvalitu obrazu a zvuku, zejména s ohledem na cenu. Jeden z recenzentů přímo uvádí, že model je „top za ty peníze".

Mezi pozitiva patří také rychlé ovládání a kvalitní dálkový ovladač. Kritika se objevuje pouze u občasného zpoždění v menu systému, které však podle recenzentů není výrazné. Reklamovanost televizoru činí pouhých 0,19 %, což svědčí o spolehlivosti.

Pro koho je televize vhodná

TCL 55T8C osloví především ty, kdo hledají vyváženou kombinaci obrazu, zvuku a herních funkcí v cenové hladině do 11 tisíc korun. Díky 144Hz režimu a HDMI 2.1 portům se hodí pro majitele konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Vestavěný 2.1 zvukový systém ONKYO zase uspokojí ty, kteří nechtějí investovat do externího soundbaru.

Zaujala vás televize TCL 55T8C?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…