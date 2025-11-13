Levná QLED televize s 55" úhlopříčkou: Tohle TCL parádně zlevnilo, proč byste ho (ne)měli chtít? Hlavní stránka Zprávičky TCL 55T69C klesla na rekordních 7 990 Kč, což je třetí nejnižší cena mezi QLED televizemi na našem trhu Televize kombinuje QLED panel s podporou HDR10+ a Dolby Vision, při uvedení stála 14 990 Kč Hlavním kompromisem je obnovovací frekvence pouze 50/60 Hz místo obvyklých 120 Hz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Značka TCL razantně snížila cenu své 55palcové QLED televize T69C, která se nyní prodává za pouhých 7 990 Kč. To představuje pokles o 47 % oproti původní ceně 14 990 Kč při uvedení na trh. S touto částkou je televize aktuálně třetím nejlevnějším QLED modelem v této velikosti. Rekordní sleva činí z TCL 55T69C cenový hit Současná cena 7 990 Kč představuje historické minimum pro tento model. Televize původně startovala na částce 14 990 Kč, postupně klesla na 10 990 Kč a nyní dosáhla svého cenového dna. Za tuto cenu získáte 139cm QLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů), který využívá kvantové tečky pro zobrazení širšího barevného spektra. TCL do televize integrovala procesor AiPQ Pro, který optimalizuje obraz pomocí algoritmů pro úpravu ostrosti, barev a kontrastu. Součástí výbavy je také pokročilý HVA panel (High Vertical Alignment), který zajišťuje lepší pozorovací úhly a minimalizuje nežádoucí odlesky. QLED panel nabízí kvalitní obraz s podporou všech HDR formátů Televizor podporuje kompletní paletu HDR standardů včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. Díky tomu dokáže zobrazit obsah z různých streamovacích služeb v optimální kvalitě. Technologie Motion Clarity s algoritmem MEMC dopočítává mezilehlé snímky pro plynulejší zobrazení pohybu, což ocení zejména při sledování sportovních přenosů nebo akčních scén. CHCI QLED TELEVIZI V AKCI HVA panel nabízí několik výhod oproti standardním VA panelům. Kromě širších pozorovacích úhlů poskytuje také vyšší kontrast a účinně potlačuje okolní světlo. TCL navíc implementovala technologie pro ochranu zraku označené jako Multiple Eye Care, které zahrnují redukci modrého světla, eliminaci blikání (Flicker free) a optimalizaci jasu podle okolního osvětlení. Herní funkce naráží na limit 60Hz obnovovací frekvence Pro hráče televize nabízí režim Game Master s podporou HDMI 2.1, technologií ALLM (Auto Low Latency Mode) a VRR (Variable Refresh Rate). TCL uvádí funkci nazvanou „120Hz Game Accelerator“, která však ve skutečnosti funguje pouze při Full HD rozlišení, nikoliv při nativním 4K. Základní obnovovací frekvence panelu zůstává na 50/60 Hz, což představuje hlavní kompromis této televize. Nižší obnovovací frekvence je zřejmě hlavním důvodem extrémně nízké ceny. Zatímco draží QLED modely v už nabízejí 120Hz panely, TCL 55T69C musí vystačit s poloviční frekvencí. Pro běžné sledování televize nebo filmů to nepředstavuje takový problém, ale náročnější hráči ocení vyšší hodnoty. Na druhou stranu, odezva 1 ms GTG a podpora variabilní obnovovací frekvence částečně kompenzují tento nedostatek. Google TV a prostorový zvuk Dolby Atmos dotváří výbavu Televize běží na platformě Google TV s přístupem ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+, HBO Max nebo české služby Oneplay. Hlasové ovládání zajišťuje Google Assistant, který umožňuje vyhledávání obsahu nebo ovládání chytré domácnosti. Zajímavostí je podpora Google Meet pro videohovory (vyžaduje dokoupení kompatibilní webkamery) a funkce Multisound, která dokáže současně posílat zvuk do reproduktorů televize i bezdrátových sluchátek. Zvukový systém tvoří 20W reproduktory s podporou prostorového zvuku Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X. Pro sdílení obsahu z mobilních zařízení televize podporuje Google Cast i Apple AirPlay 2. Konektivitu zajišťují 3× HDMI porty (včetně HDMI 2.1), 1× USB, LAN, Wi-Fi a Bluetooth. Nechybí ani podpora HbbTV 2.0.3 pro interaktivní televizní služby nebo DVB-T2/S2/C tunery. KOUPIT TCL 55T69C Pro koho je televize vhodná? TCL 55T69C pro vás bude ideální, pokud sháníte levnou televizi s průměrně velkou úhlopříčkou, ale současně chcete více než obyčejný LED panel. S technologií QLED si zkrátka budete moct dopřát o něco lepší kvalitu obsahu, čemuž dopomohou i některé z funkcí jako Dolby Vision nebo Motion Clarity. Hlavní nevýhodou panelu je jeho obnovovací frekvence, která se zasekla na nativních 50/60 Hz. Jestli na televizi chcete pouze sledovat filmy a seriály a příliš neholdujete sportovním utkání či hrám, pak vás tento nedostatek nijak omezovat nebude. Pokud si ale plánujete k televizi připojit třeba konzoli, bude určitě vhodné zvážit koupi telky s vyšší frekvencí. Pořídili byste si QLED televizi s 60Hz panelem za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko QLED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024