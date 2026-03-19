Tahle 55" Mini LED telka TCL zlevnila na Alze o 6 tisíc. Má super zvuk, až 144Hz frekvenci a 720 zón stmívání Hlavní stránka Zprávičky 55" TCL 55C89K je Mini LED televize s rozlišením 4K, 720 zónami lokálního stmívání a obnovovací frekvencí až 144 Hz Na Alze stojí 19 990 Kč místo 25 990 Kč (sleva 6 000 Kč) – jde o nejnižší cenu od ledna V balení navíc získáte 6měsíční předplatné SledovaniTV v hodnotě 1 500 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Mini LED televize s opravdu prémiovou výbavou obvykle začínají výrazně nad hranicí 20 tisíc korun. TCL 55C89K ale právě teď seženete za 19 990 Kč místo původních 25 990 Kč – a jde o nejnižší cenu, za kterou se tento model prodával od ledna. Pyšní se obnovovací frekvencí až 144 Hz, 60W reproduktory Bang & Olufsen a 720 zónami lokálního stmívání. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 55″ televizi s Mini LED podsvícením, podporou Dolby Vision a herními funkcemi za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud preferujete OLED s dokonalou černou nebo potřebujete televizor bez nutnosti ladění obrazu po vybalení.💡 Za 19 990 Kč získáte 720 zón lokálního stmívání, HDMI 2.1 s VRR a 60W reproduktory Bang & Olufsen – parametry, které u konkurence často znamenají vyšší cenovku. OBJEDNAT TELEVIZI TCL Proč je tahle televize zajímavá TCL 55C89K patří do kategorie Mini LED televizí, které kombinují vysoký jas s přesnějším lokálním stmíváním než běžné LED modely. V praxi to znamená hlubší černou v tmavých scénách a zároveň vysoký jas v jasných oblastech obrazu – něco, co u klasických LED televizí bez lokálního stmívání nedostanete. Televize nabízí 720 stmívacích zón, což je na tuto cenovou kategorii nadprůměrná hodnota. TCL navíc používá technologii All-domain Halo Control, která má eliminovat takzvaný „halo efekt“ – světelné záře kolem jasných objektů na tmavém pozadí, což bývá slabina levnějších Mini LED modelů. Obraz: co od něj čekat Panel má rozlišení 3840 × 2160 pixelů (4K Ultra HD) a používá technologii HVA (High Viewing Angle) s antireflexní úpravou. To v praxi znamená lepší pozorovací úhly než u běžných VA panelů a méně odlesků ve světlých místnostech. Obnovovací frekvence činí 100/120 Hz nativně, v herním režimu pak až 144 Hz. Podporované HDR formáty zahrnují HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision a Dolby Vision IQ. Poslední jmenovaný automaticky přizpůsobuje obraz okolnímu osvětlení – podle recenzí uživatelů právě v tomto režimu televize podává nejlepší výsledky bez nutnosti ručního ladění. Televizor je navíc certifikován jako IMAX Enhanced a podporuje Filmmaker Mode pro autentický filmový zážitek. Za zpracování obrazu odpovídá procesor AiPQ Pro, který nabízí upscaling nižších rozlišení, optimalizaci barev a kontrastu podle typu obsahu. Technologie MEMC (Motion Estimation & Motion Compensation) dopočítává mezisníky pro plynulejší zobrazení rychlých scén. KOUPIT ZA 19 990 KČ Praktická stránka: konektivita, zvuk, herní funkce Televize nabízí 4× HDMI (včetně HDMI 2.1), 1× USB a CI+ slot pro příjem kódovaného vysílání. Pro hráče je důležitá podpora ALLM (Auto Low Latency Mode) a VRR (Variable Refresh Rate) s certifikací FreeSync Premium Pro. Funkce Game Master automaticky rozpozná připojenou konzoli a přepne na optimální nastavení s minimální latencí. Zvukový systém tvoří 60W reproduktory vyladěné ve spolupráci s Bang & Olufsen s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Televize má vestavěný subwoofer, což je u modelů v této cenové kategorii spíše výjimka. Podporuje také funkci Multisound – současný výstup zvuku do reproduktorů i bezdrátových sluchátek s nezávislým nastavením hlasitosti. Systém běží na platformě Google TV s přístupem do obchodu Google Play, hlasovým ovládáním přes Google Assistant a podporou Chromecast i Apple AirPlay 2. Dálkový ovladač je podsvícený. VESA standard činí 300 × 300 mm, pozor ale na to, že montážní otvory nejsou přesně uprostřed televizoru. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 4,5 z 5 (18 hodnocení) a 83 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se již přes 200 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu v Dolby Vision, překvapivě dobrý zvuk z vestavěných reproduktorů a celkový poměr cena/výkon. Jeden z recenzentů přímo uvádí, že ho televize „vyléčila“ z přesvědčení, že další volbou musí být jen OLED. Kritické hlasy se objevují především u nutnosti doladit obraz v režimech HDR a SDR – v Dolby Vision IQ to podle recenzí funguje automaticky dobře, ale ostatní režimy vyžadují chvíli hraní s nastavením. Jeden uživatel zmiňuje problém s chrastěním reproduktorů, další upozorňuje na občasné zamrzání aplikací v Google TV. Stojan je plastový a působí levněji, než by odpovídalo ceně televizoru. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte dokonalou černou bez jakéhokoliv prosvítání, Mini LED technologie vám ji nedá – na to potřebujete OLED. Ten ale v 55″ verzi s podobnou výbavou stojí výrazně více. Stejně tak pokud preferujete televizi, která perfektně vypadá hned po vybalení bez jakéhokoliv ladění, možná vás bude frustrovat nutnost pohrát si s nastavením obrazu. Pro uživatele, kteří potřebují spolehlivý systém bez občasných záseků, může být alternativou zvážit model s jiným operačním systémem nebo doplnit televizi o externí zařízení typu Apple TV či Nvidia Shield. Verdikt: pro koho se to vyplatí TCL 55C89K je televize pro ty, kdo chtějí Mini LED technologii s prémiovou výbavou za cenu běžných LED modelů. Za 19 990 Kč získáte 720 zón lokálního stmívání, HDMI 2.1 s VRR, kvalitní reproduktory Bang & Olufsen a kompletní podporu HDR formátů včetně Dolby Vision. Navíc je v balení 6měsíční předplatné SledovaniTV. Naopak pokud vyžadujete dokonalou černou OLED panelu nebo televizi bez nutnosti ladění, vyplatí se podívat jinam – jen počítejte s vyšší cenovkou. VYUŽÍT SLEVU 6 000 KČ Máte zkušenosti s Mini LED televizí, nebo stále zvažujete přechod na OLED? 