Televize se super obrazem nemusí stát majlant. TCL 50Q7C má Mini LED panel a umí až 144 Hz, teď stojí jen 14 tisíc

Televize TCL 50Q7C s Mini LED podsvícením klesla na 13 990 Kč

Při uvedení na trh loni v dubnu stála 21 990 Kč, což představuje úsporu 8 tisíc korun
Televizor nabízí 336 stmívacích zón, 144Hz obnovovací frekvenci a podporu Dolby Vision

Adam Kurfürst
Publikováno: 24.1.2026 20:00

Pokud jste v poslední době přemýšleli o koupi televizoru s Mini LED podsvícením, ale odrazovala vás vyšší cena, máme pro vás dobrou zprávu. Padesátipalcový model TCL 50Q7C se aktuálně na Alze prodává za 13 990 Kč. Při startu prodeje v dubnu loňského roku přitom výrobce požadoval 21 990 Kč.

Cena postupně klesá už od prosince

Ještě začátkem prosince se nejlepší nabídka pohybovala kolem 17 tisíc korun, následně cena kolísala mezi 15 a 16 tisíci. Aktuální propad na necelých 14 tisíc představuje úsporu více než 36 % oproti původní doporučené ceně. Pro zájemce o Mini LED technologii bez nutnosti utrácet desítky tisíc jde o zajímavou příležitost. Historicky nejlevnější tato televize byla koncem listopadu, kdy podle Heureky začínala na ceně 12 814 Kč.

Mini LED se 336 stmívacími zónami

TCL 50Q7C kombinuje Mini LED podsvícení s technologií QLED, kterou výrobce označuje jako QD-Mini LED. Televizor disponuje 336 lokálními stmívacími zónami, které umožňují přesnější kontrolu podsvícení než běžné LED modely. Výsledkem je lepší kontrast a hlubší černá barva, byť pochopitelně nedosahuje úrovně OLED panelů.

Panel typu HVA nabízí nativní kontrast až 5000:1, což je přibližně pětinásobek oproti běžným IPS panelům. Současně disponuje antireflexní úpravou, která redukuje odlesky při sledování ve světlých místnostech. Špičkový jas dosahuje 2 000 nitů, což ocení především příznivci HDR obsahu.

Herní funkce a 144Hz obnovovací frekvence

Pro hráče je podstatná podpora HDMI 2.1 se všemi souvisejícími funkcemi. Televizor zvládá 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu při 4K rozlišení a podporuje VRR (Variable Refresh Rate) společně s AMD FreeSync Premium. Nechybí ani automatický režim nízké latence ALLM, který při připojení konzole či PC automaticky přepne na optimální nastavení pro hraní.

Součástí výbavy je také Game Bar – překryvná lišta umožňující rychlé nastavení herních parametrů bez nutnosti procházet menu televizoru.

Podpora všech HDR formátů a Google TV

TCL 50Q7C podporuje prakticky všechny běžné HDR standardy včetně HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision. Barevný prostor pokrývá 93 % DCI-P3 gamutu, což zajišťuje věrné podání barev u filmového obsahu.

O chytré funkce se stará operační systém Google TV s přístupem k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo Oneplay. Hlasové ovládání zajišťuje Google Assistant a televizor podporuje také Chromecast a Apple AirPlay 2 pro snadné streamování obsahu z mobilních zařízení.

Zvuk s podporou Dolby Atmos

Integrované 30W reproduktory podporují prostorový zvuk Dolby Atmos a DTS:X. Pro běžné sledování zpráv či seriálů postačí, náročnější uživatelé však pravděpodobně sáhnou po externím soundbaru. Televizor umožňuje také současné přehrávání zvuku z reproduktorů i bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti.

Pro koho je TCL 50Q7C vhodný?

Za aktuálních 13 990 Kč představuje TCL 50Q7C zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí Mini LED technologii bez nutnosti utrácet dvacet tisíc a více. Ocení ho především hráči díky 144Hz obnovovací frekvenci a podpoře VRR, ale také filmoví nadšenci hledající lepší kontrast než u běžných LED televizorů.

Padesátipalcová úhlopříčka se hodí do menších obývacích pokojů nebo ložnic, kde větší obrazovka nedává smysl.

Kdo preferuje větší úhlopříčku, může sáhnout po 55″ variantě za 15 990 Kč se 720 stmívacími zónami nebo 65″ modelu za 24 990 Kč s 1008 zónami.

Zaujala vás televize TCL 50Q7C za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi