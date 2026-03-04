Tahle 50" Mini LED TV zlevnila pod 13 tisíc! Má až 144 Hz, Dolby Atmos a fantastické hodnocení Hlavní stránka Zprávičky 50" TCL 50Q7C je Mini LED televize s 336 stmívacími zónami, 4K rozlišením a 144 Hz obnovovací frekvencí Aktuálně stojí 12 990 Kč místo 15 290 Kč (sleva 2 300 Kč) Při uvedení loni v dubnu stála 21 990 Kč – nyní je o 9 tisíc levnější a k tomu dostanete 6 měsíců SledovaniTV a prodlouženou záruku zdarma Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.3.2026 12:09 Žádné komentáře 0 Hledáte středně velkou televizi s kvalitním obrazem, která nebude stát více než 15 tisíc korun? Přesně to nabízí TCL 50Q7C, která aktuálně stojí 12 990 Kč místo původních téměř 22 tisíc. V této cenové hladině je kombinace Mini LED podsvícení, QLED panelu a 144Hz obnovovací frekvence prakticky bez konkurence. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 50″ televizi s prémiovou obrazovou technologií za cenu střední třídy – ideální pro filmy i hraní.⚠️ Zvažte, pokud máte vysoké nároky na zvuk – integrované reproduktory jsou průměrné a soundbar se hodí.💡 Za 12 990 Kč dostáváte Mini LED se 336 zónami, Dolby Vision, 144 Hz a Google TV – to je v této kategorii výjimečné. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle televize zajímavá TCL Q7C patří do řady Precise Dimming, která kombinuje Mini LED podsvícení s QLED technologií. Na rozdíl od běžných LED televizí má 336 nezávislých stmívacích zón, což znamená výrazně přesnější kontrolu nad jasem v různých částech obrazu. Výsledkem je hlubší černá a vyšší kontrast bez typického „halo“ efektu kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Špičkový jas až 2000 nitů v HDR režimu zajistí, že i ve světlé místnosti uvidíte všechny detaily. Televize podporuje HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision – takže ať už sledujete Netflix, Disney+ nebo vysílání přes anténu, vždy dostanete ten nejlepší možný formát. Pro filmové nadšence je tu navíc certifikace IMAX Enhanced a Filmmaker Mode. HVA panel a antireflexní úprava Jednou z hlavních předností je HVA panel s nativním kontrastem až 5000:1 – to je zhruba pětinásobek běžných IPS panelů. Navíc má antireflexní povrch, který účinně potlačuje odlesky z oken nebo lamp. Uživatelé v recenzích opakovaně chválí, že obraz zůstává čitelný i ve světlé místnosti bez nutnosti zatahovat žaluzie. Pozorovací úhly jsou přes 178°, takže obraz vypadá dobře i z boku. To oceníte v obýváku, kde nesedí všichni přímo před obrazovkou. Procesor AiPQ Pro se stará o optimalizaci barev, kontrastu a ostrosti v reálném čase – podle recenzí je obraz skvělý „rovnou z krabice“ bez nutnosti složitého kalibrování. KOUPIT TCL 50Q7C V AKCI Pro hráče: 144 Hz, HDMI 2.1 a Game Master Pokud plánujete připojit PS5, Xbox Series X nebo herní PC, TCL Q7C nabízí solidní výbavu. Obnovovací frekvence 144 Hz v herním režimu (nativně 100/120 Hz) zajistí plynulý obraz bez trhání. Nechybí HDMI 2.1 se podporou 4K@120Hz, technologie ALLM (automatický herní režim) a VRR (proměnná obnovovací frekvence). Funkce Game Master a FreeSync Premium minimalizují vstupní zpoždění a eliminují tearing. Jeden z uživatelů v recenzi zmiňuje „velmi nízkou odezvu, excelentní pro připojení k PC nebo PS5″. Herní lišta (Game Bar) umožňuje rychlý přístup k nastavení bez přerušení hry. Google TV a chytré funkce Televize běží na platformě Google TV, která nabízí personalizovaná doporučení napříč streamovacími službami. Hlasové ovládání přes Google Assistant funguje přímo z dálkového ovladače. Pro majitele Apple zařízení je tu podpora AirPlay 2 a Chromecast je integrovaný. Systém je podle recenzí svižný s rychlým startem a aplikace se spouštějí bez znatelného čekání. Drobnou výtkou je nižší frekvence aktualizací – v únoru 2026 televize stále běžela na Android 12 s bezpečnostními záplatami z června 2025. Pro běžné používání to ale není problém. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 4,7 z 5 (19 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovaností pod 1 % je v této kategorii výborná. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, kvalitu obrazu, širokou podporu HDR formátů a stabilní Wi-Fi připojení. Jeden recenzent píše, že „obavy z nekoupení OLED se nenaplnily – obraz se blíží oledu“. Kritické hlasy se soustředí hlavně na zvuk. Integrované 30W reproduktory směřují dolů, takže pokud máte televizi na zdi v prostoru, basy prakticky neslyšíte. Pro běžné sledování zpráv stačí, ale na filmy a hry se vyplatí připojit soundbar. Jeden slovenský uživatel také zmiňuje, že pro uplatnění prodloužené záruky musíte odsouhlasit zasílání dat do Číny – to může být pro někoho překážka. Kdy tahle televize smysl nedává Pokud máte vysoké nároky na zvukový zážitek bez externích reproduktorů, budete pravděpodobně zklamaní. Integrovaný audio systém je průměrný a na filmový zážitek nedostačuje. Stejně tak pokud hledáte větší úhlopříčku – 50″ může být pro větší obývák málo (v tom případě zvažte 55″ nebo 65″ variantu ze stejné řady). A pokud vám záleží na pravidelných systémových aktualizacích a nejnovějším Androidu, TCL není v tomto ohledu tak rychlé jako třeba Sony nebo Samsung. Pro většinu uživatelů to ale není rozhodující faktor. PODÍVAT SE NA SLEVU Verdikt: pro koho se to vyplatí TCL 50Q7C za 12 990 Kč je výborná volba pro ty, kdo chtějí prémiovou obrazovou kvalitu bez prémiové ceny. Mini LED se 336 zónami, QLED panel, Dolby Vision, 144 Hz pro hráče – to všechno za cenu, za kterou konkurence nabízí běžné LED televizory. TCL 50Q7C za 12 990 Kč je výborná volba pro ty, kdo chtějí prémiovou obrazovou kvalitu bez prémiové ceny. Mini LED se 336 zónami, QLED panel, Dolby Vision, 144 Hz pro hráče – to všechno za cenu, za kterou konkurence nabízí běžné LED televizory. Přidejte k tomu 6 měsíců SledovaniTV a prodlouženou záruku zdarma a máte jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Jen počítejte s tím, že soundbar se hodí.

CHCI VYUŽÍT SLEVU NA TCL 50Q7C

Používáte televizi hlavně na filmy, seriály, nebo spíš na hraní her? 