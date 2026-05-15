MiniLED monitor TCL 27G64 teď stojí jen 6,5 tisíce! Nabízí 180Hz frekvenci a parádní obraz

TCL 27G64 je 27" herní monitor s QD-Mini LED podsvícením, QHD rozlišením, 180Hz obnovovací frekvencí a HDR podporou S kódem ALZADNY35 stojí 6 494 Kč místo původních 9 990 Kč (úspora téměř 3 500 Kč) Mini LED technologie s lokálním stmíváním v cenovce, kde se ještě nedávno prodávaly jen běžné LED panely Jakub Kárník Publikováno: 15.5.2026 08:00

TCL 27G64 s kódem ALZADNY35 spadl na 6 494 Kč a stává se z něj zajímavý kompromis pro lidi, kteří chtějí kvalitní HDR obraz pro hry i filmy bez vysoké investice do OLED. Hlavní důvod, proč ho kupovat Co stojí za pozornost Verdikt Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete herní monitor s opravdovým HDR a živými barvami pro hry, filmy i kreativní práci.⚠️ Zvažte, že u VA panelu jsou pozorovací úhly horší než u IPS.💡 Za 6 494 Kč dostanete Mini LED s lokálním stmíváním, 180 Hz, 1ms odezvou a 10bit barvami. Hlavní důvod, proč ho kupovat Klíčová technologie je QD-Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním. V praxi to znamená tisíce miniaturních LED diod rozdělených do nezávisle řízených zón, které dokážou v tmavých scénách úplně zhasnout, zatímco světlé části obrazu zůstávají jasné. Výsledkem je kontrastní poměr 6 000 000:1, špičkový jas 600 cd/m² a hluboká černá blížící se OLED. Pro HDR obsah, který bez Mini LED nedává smysl, je to opravdu znatelný rozdíl proti běžným herním monitorům. K tomu plně herní výbava – 180Hz obnovovací frekvence, 1ms odezva (GTG), AMD FreeSync Premium a G-Sync kompatibilita. Pokrytí 97 % DCI-P3 a 99 % sRGB s 10bit barvami dělá z monitoru zajímavou volbu i pro fotografy nebo začínající editory videa. HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 jsou samozřejmostí, ergonomický stojan s nastavitelnou výškou, naklápěním a pivotem také. Co stojí za pozornost Z uživatelských recenzí na Alze vychází několik praktických detailů. Za prvé – pro plných 180 Hz musíte použít DisplayPort, přes HDMI dostanete maximálně 144 Hz. Drobnost, ale dobré to vědět. Za druhé – kombinace 180 Hz a 10bit barev je technicky náročná pro DP rozhraní. Pokud chcete plnou barevnou hloubku, musíte buď snížit obnovovací frekvenci na 144 Hz, nebo se smířit s 8bit barvami při 180 Hz. Tahle informace v marketingových materiálech chybí, takže ji oceníte předem. Verdikt TCL 27G64 za 6 494 Kč je monitor pro hráče i nenáročné kreativce, kteří chtějí opravdové HDR a živé barvy bez investice do dražších OLED panelů. Kombinace 180 Hz, Mini LED a 10bit barev je v této cenovce výjimečná.