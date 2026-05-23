Zajímavý monitor TCL zlevnil pod 3 tisíce! Má Mini LED podsvícení, 144 Hz a super jas Hlavní stránka Zprávičky 25" TCL 25G54 je herní Full HD monitor se 144 Hz a Mini LED podsvícením S kódem CZAVWEEK35 stojí 2 890 Kč místo 4 990 Kč (sleva 2 100 Kč) V této cenovce nabízí Mini LED, 450 nitů jasu a 144 Hz – kombinaci, která je pod 3 000 Kč vzácná Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Mini LED podsvícení se obvykle objevuje u dražších monitorů, ne u modelů pod tři tisíce. TCL 25G54 teď ale se slevovým kódem CZAVWEEK35 koupíte za 2 890 Kč místo 4 990 Kč, za které se loni v srpnu uváděl. Jde dokonce o cenu nižší, než byla cena v předchozí akci (3 493 Kč). Za současnou cenu nabízí solidní kombinaci parametrů, nad kterou se vyplatí uvažovat. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný monitor s vyšším jasem, 144 Hz a aspoň základním Mini LED podsvícením.⚠️ Zvažte, že Mini LED má jen 84 zón a konektivita je omezená na HDMI a VGA.💡 Za 2 890 Kč jde o jeden z nejlevnějších způsobů, jak vyzkoušet Mini LED na herním monitoru. Proč je tenhle monitor zajímavý Hlavní zajímavostí je Mini LED podsvícení, které u monitoru pod tři tisíce moc nečekáte. Mini LED rozděluje podsvícení do samostatně řízených zón, díky čemuž zvládá hlubší černou a vyšší kontrast než běžný LCD. Je ale férové říct, že tady jde o pouhých 84 zón lokálního stmívání – to je na Mini LED málo, takže u kontrastních scén může být patrný blooming (světelná svatozář kolem jasných objektů). I tak je to ale citelný krok nad běžné podsvícení a v této ceně příjemný bonus. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Pro hraní i běžnou práci hraje hlavní roli nativní obnovovací frekvence 144 Hz, která zajišťuje plynulý pohyb bez výrazného rozmazání. K tomu se přidává špičkový jas 450 nitů, což je v této cenovce solidní hodnota a stačí i do světlejší místnosti. Monitor zvládá 93 % barevného prostoru DCI-P3 s deklarovanou přesností ΔE pod 2 a nabízí režimy sRGB i DCI-P3, takže poslouží i na nenáročnou grafickou práci. Certifikace VESA DisplayHDR 400 značí základní úroveň HDR. Rozlišení zůstává na Full HD 1920 × 1080, což je na 24,5″ úhlopříčce v pohodě ostré. Panel je IPS s 8bitovou barevnou hloubkou a odezvou 5 ms – nečekejte tedy OLED rychlost, ale pro většinu her i práce je to dostačující. KOUPIT ZA 2 890 KČ Praktická stránka: porty, ergonomie, oči Tady přichází hlavní kompromis: konektivita se omezuje na HDMI a VGA, takže chybí modernější DisplayPort a VGA je dnes spíš přežitek. Pro jeden počítač přes HDMI to ale stačí. Stojan umožňuje náklon a monitor podporuje uchycení na VESA držák. Pro dlouhé sezení se hodí certifikace TÜV Rheinland Flicker-Free a Low Blue Light s režimem ochrany očí. Alza navíc k monitoru aktuálně nabízí prodlouženou záruku TCL jako bonus. Kdy to smysl nedává Pokud čekáte plnohodnotné lokální stmívání jako u dražších Mini LED nebo OLED, 84 zón vás zklame – na to je jich málo. Když potřebujete DisplayPort nebo vyšší rozlišení než Full HD, sáhněte po jiném modelu. A pro kompetitivní hráče, kteří chtějí 240 Hz a více nebo bleskově nízkou odezvu, je 144 Hz a 5 ms spíš základ než špička. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro nenáročné hráče a uživatele, kteří chtějí levný monitor s vyšším jasem, 144 Hz a ochutnávkou Mini LED, je cena 2 890 Kč s kódem CZAVWEEK35 velmi zajímavá – obzvlášť když jde o nejnižší cenu dosud. Počítejte ale s omezenou konektivitou (HDMI a VGA) a s tím, že 84 zón Mini LED má své limity. Za 2 890 Kč je to ale jeden z nejdostupnějších způsobů, jak Mini LED vyzkoušet. OBJEDNAT NA ALZE Láká vás Mini LED i s menším počtem zón, nebo radši počkáte na dostupnější OLED? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce hraní her monitor Sleva TCL Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024