Stáhněte si stylové tapety (nejenom) pro svůj Macbook!

Na internetu najdete miliony různých tapet, trendem je generování pomocí AI

Zaujmout není jednoduché, chce to dobrý nápad a kvalitní provedení

Tapety od basicappleguy za mě splňují obojí, vypadají skvěle

Každý z nás má trochu jiný vkus a docela by mě zajímalo, jak vypadá tapeta vašeho stolního počítače respektive notebooku. Moje manželka používá Macbook Air M2 a tapetu příliš neřeší, vzhledem k počtu ikon na ploše tapeta téměř není vidět… Ale pokud si chcete dopřát něco propracovaného a kvalitního, mám pro vás tip!

Většina tapet je určena především pro jablíčkáře, kteří používají počítače od společnosti Apple. Ale sám jsem neodolal a jednu z tapet nyní používám na svém notebooku, kterým je Huawei Matebook 13. A nevypadá to vůbec špatně… Nicméně uznávám, že na originálním Macbooku by to vypadalo ještě lépe. Autor má na svých stránkách několik další povedených kousků, hodně se mi líbí ten pro iPhone 14 Pro, v reálu to vypadá moc pěkně. Pokud chcete zkrátit čas, přidávám odkazy na tapety, které se mi líbí nejvíce. Pro telefony se jedná o motiv iPhone 14 Pro, u počítačů potom Space Black Macbook Pro (14 palcová verze/16 palcová verze) a Macbook Air M2 (verze Marine Blue/Lux Gold).

Sám zvažuji pořízení notebooku od Apple s novým procesorem M3, nastavené ceny se mi ale příliš nelíbí stejně jako pouhých 8 GB operační paměti u základního čtrnáctipalcového Macbooku Pro. To už ale se dostávám mimo původní téma článku. Máte tip na zajímavě zpracované tapety pro telefony, tablety či počítače? Podělte se s ostatními čtenáři o své tipy v komentářích.

Líbí se vám publikované tapety?

Zdroj: basicappleguy