V Česku brzy vyjde tablet Xiaomi Pad 6S Pro

Disponuje někdejším vlajkovým procesorem a 3K displejem

Půjde k němu získat originální pouzdro zcela zdarma

Není to nijak zvlášť dlouho, co jsme vás posledně informovali o tabletu Xiaomi Pad 6S Pro. Tohle nadupané zařízení s výkonným procesorem a plynulým displejem se poprvé představilo ke konci února spolu s hodinkami Xiaomi Watch 2 nebo globálním debutem vlajkové řady smartphonů Xiaomi 14. Už za pár dní vyjde v Česku, a to s pěknými bonusy.

Že bude Xiaomi Pad 6S Pro k dispozici pro tuzemské spotřebitele, osobně považuju za velmi příjemné překvapení – původně jsem s jeho příchodem do Česka vůbec nepočítal. Jak se nám ale povedlo odvodit z článku prodejce Mobil Pohotovost, tablet se začne prodávat už v pondělí 8. dubna.

Cenu zatím potvrdit nedokážeme, ale při pokusu o její nalezení jsme narazili na částku 14 990 Kč. S jistotou každopádně víme, že k tabletu půjde zdarma získat originální pouzdro a po zadání slevového kódu „xiaomi1000“ na webu MP.cz získáte 1000korunovou slevu. Platnost kódu je od 8. 4. do 21. 4. 2024. Na tablet se dále bude vztahovat 7% studentská sleva, bonus 1 500 Kč k výkupní ceně a 30% sleva na klávesnici Touchpad Keyboard a stylus Focus Pen.

Xiaomi Pad 6S Pro je vybaven procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 v doprovodu LPDDR5X operační paměti a UFS 4.0 úložiště. Pod kapotou má také 10 000mAh baterii s podporou 120W dobíjení HyperCharge, s nímž se z nuly na 100 % nabije během pouhých 35 minut. Přední stranu zařízení pokrývá 12,4palcový displej s poměrem stran 3:2, vysokým rozlišením 3K a 144Hz obnovovací frekvencí.

Co na Xiaomi Pad 6S Pro říkáte vy?

Zdroje: vlastní, MP.cz