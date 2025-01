T-Mobile uvádí pojištění Pro jistotu. Prodlouží vám záruku a zařídí opravu zdarma. Proč ho nedoporučíme?

Reklama

T-Mobile nabízí službu s názvem Pro jistotu. Je to kombinace prodloužené záruky a pojištění. Služba má 3 varianty, které se liší cenou a nabízenými výhodami. Všechny prodlouží záruku o 12 měsíců a slibují garanci vyřízení reklamace v případě záruční opravy do 15 dnů. Kromě toho dostanete po dobu vyřizování reklamace náhradní telefon.

Vyšší varianty nabízí pojištění proti rozbití a krádeži. Liší se limitem pojistného plnění a samozřejmě cenou:

Pro Jistotu S

(29 Kč/měsíc) Pro Jistotu M

(99 Kč/měsíc) Pro Jistotu L

(249 Kč/měsíc) Prodloužená záruka o 12 měsíců ✔ ✔ ✔ Garance vyřízení reklamace do 15 dnů ✔ ✔ ✔ Zapůjčení náhradního telefonu ✔ ✔ ✔ Poškození nebo odcizení ❌ ✔ (do 10 000 Kč) ✔ (do 50 000 Kč) Bez spoluúčasti a amortizace ❌ ✔ ✔ Maximální pojistná doba 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců Celková cena za 24 měsíců 696 Kč 2 376 Kč 5 976 Kč

Kde to drhne

Jenže není vše růžové, jak to vypadá z reklamního sdělení. Pojďme se podívat, jak moc je nabízená služba opravdu výhodná a kde to drhne.

Především službu Pro jistotu lze využít pouze pro nový telefon zakoupený u operátora. Plnění za neopravitelný nebo odcizený telefon je formou kreditu, který můžete uplatnit opět pouze u T-Mobile. Není to vyloženě špatně, ale je dobré s tím počítat. Dalším zádrhelem je cena. Platí se v měsíčních splátkách, aby to vypadalo lépe. Když se ale podíváte do tabulky, tak zvláště cena za nejvyšší variantu už není zanedbatelná.

Pro jistotu bez jistoty

T-Mobile sice operuje garancí 15 dnů na vyřízení reklamace, ale pokud to nestihne, dostanete jen 1000 Kč formou kreditu a tím to končí. Stejně tak prodloužená záruka už nemá parametry zákonné záruky a termín na vyřízení není 30, ale 60 dnů s poznámkou, že když se to nestihne, tak se to nestihne. Ani slovo o tom, že se prodloužená záruka prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, naopak v Obchodních podmínkách je zmínka o tom, že prodlouženou záruku není možné dále prodloužit.

Zapůjčení náhradního telefonu také není tak jednoduché. Za prvé musíte zaplatit kauci 10 000 Kč. Není uvedeno, jaký telefon dostanete. Zápůjčka je maximálně na 30 dní, a to i v případě prodloužené záruky, kde má T-Mobile nárok na 60denní termín na vyřízení. Může se tak stát, že zůstanete měsíc bez telefonu, i když jste si přesně kvůli tomu pořídili pojištění. Pokud na prodejně nebudou telefon k zapůjčení mít, dostanete kredit 1000 Kč jako bolestné. Ale pozor, když ho později T-Mobile sežene, kredit nedostanete! Je fakt, že T-Mobile se nebude nejspíš snažit sám, ale podle podmínek můžete o zapůjčení opakovaně žádat sami.

Smlouvu můžete kdykoliv ukončit, ale v takovém případě přijdete o prodlouženou záruku.

Vyplatí se pojištění Pro jistotu?

Po přečtení tiskové zprávy by si člověk řekl, že je to super nabídka. Jenže když se začteme pozorněji do podmínek, kdy ty opravdu zásadní věci jsou schované opravdu hluboko, už to tak dobře nevypadá. Všechny garance se najednou mění v možná jen plané sliby s tím, že se vás T-Mobile může pokusit odbýt kreditem 1000 Kč. To by bylo možná akceptovatelné v případě nižší střední třídy, ale pokud si takto pojistíte Galaxy S25 Ultra, jedná se o směšnou částku.

Možná se na nabídku růžového operátora dívám příliš černě. Možná se nic takového nestane. Ale když jsem volal na infolinku ohledně upřesňujících dotazů, operátorka mně nechtěla na nic odpovědět a bez vysvětlení mě nechala 7 minut čekat. Pak mně sdělila, že posílá číslo, kam mám zavolat. Na dané číslo se nedá dovolat, stále hlásí obsazeno.

V kontextu výše uvedeného je možná dobře, že odkazy na stránce Pojištění telefonu nefungují.

Máte pojištěný telefon?

