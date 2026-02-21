Levnější než RODE i DJI! Tento set mikrofonů je ideální na natáčení videí (téměř) jakéhokoliv typu Hlavní stránka Zprávičky SYNCO WAir G2 (A2) je bezdrátový mikrofonní systém se dvěma vysílači a jedním přijímačem na 2,4 GHz Pro členy AlzaPlus+ stojí 2 999 Kč (členství vyjde na 59 Kč/měsíc a dá se kdykoli zrušit) – původní cena byla 5 699 Kč V balení dva vysílače s klopovými mikrofony, přijímač, pouzdro, kabely TRS/TRRS i USB-C Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud natáčíte rozhovory, vlogy, přednášky nebo podcasty a nechcete utrácet za profesionální systémy za desítky tisíc, SYNCO WAir G2 (A2) za 2 999 Kč pro členy AlzaPlus+ je jedna z nejprodávanějších dostupných variant na Alze. Dva vysílače v balení znamenají, že zvládnete natočit dialog dvou osob bez dalšího příslušenství. Členství AlzaPlus+ vyjde na 59 Kč měsíčně a můžete ho po nákupu rovnou zrušit – i tak se cena vyplatí oproti běžné ceně 3 999 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete jednoduchý bezdrátový mikrofon na natáčení s mobilem nebo kamerou – dva vysílače, pouzdro a všechny kabely v balení.⚠️ Zvažte, pokud natáčíte v profesionálním studiu – interní mikrofony mají vyšší šum, klopové jsou lepší.💡 Za 2 999 Kč (AlzaPlus+) dostanete kompletní set, který uživatelé přirovnávají k dražšímu Røde za zlomek ceny. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co v balení najdete a jak to funguje SYNCO G2 (A2) je systém typu „plug and play“ – dva kompaktní vysílače (každý 39 g) se spárují s přijímačem automaticky. Digitální přenos na 2,4 GHz s technologií přeskakování frekvencí (FHSS) zajišťuje stabilní spojení i v prostředí s rušením. Dosah je 50 metrů v nepřímé a až 200 metrů v přímé viditelnosti. Vysílače mají vestavěné mikrofony, ale v balení jsou i klopové mikrofony, které nabízejí čistší zvuk. Výdrž baterie je 8 hodin, rychlonabíjení doplní 50 % za 40 minut. Praktický detail: trojitý USB-C kabel umožňuje nabíjet všechny tři díly najednou. Přijímač připojíte přes 3,5mm jack (TRS/TRRS kabely v balení) k mobilu, kameře nebo rekordéru, případně přes USB-C přímo do počítače. Tlačítka mute na vysílačích, low-cut filtr na odříznutí basů a monitoring přes sluchátka – na cenu pod 3 tisíce je výbava nadstandardní. Co říká 200+ zákazníků S hodnocením 4,4 z 5 a 88 % doporučením je G2 na Alze mezi nejprodávanějšími bezdrátovými mikrofony. Uživatelé chválí kompaktní zpracování, množství příslušenství, praktické pouzdro a poměr cena/výkon. Jeden z recenzentů ho označuje za „dobrou alternativu za Røde“. Oceňována je i jednoduchost – zapnete a funguje to. Hlavní výtka se opakuje: interní mikrofony vysílačů mají vyšší šum. Klopové mikrofony jsou na tom lépe, ale i tak je v tiché místnosti šum slyšet a vyžaduje postprodukční úpravu. Pro YouTube, sociální sítě nebo přednášky to není problém – pro profesionální podcasty nebo studiový záznam může být. Jeden uživatel také upozorňuje, že displej je hůře čitelný na přímém slunci. KOUPIT SYNCO G2 ZA 2 999 KČ Verdikt SYNCO WAir G2 (A2) za 2 999 Kč (s AlzaPlus+) je ideální vstup do světa bezdrátového zvuku pro tvůrce obsahu. Dva vysílače, klopové mikrofony, pouzdro, všechny kabely – za tři tisíce dostanete kompletní set na rozhovory, vlogy nebo přednášky. Zvuk není studiový, ale pro YouTube, TikTok, Instagram Reels nebo firemní videa je víc než dostačující. Pokud si chcete členství AlzaPlus+ aktivovat jen kvůli této slevě a pak ho zrušit, i s poplatkem 59 Kč vyjdete o tisícovku levněji než za běžnou cenu. Pokud hledáte další techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT CENU PRO ALZAPLUS+ ČLENY Natáčíte videa? Jaký mikrofon aktuálně používáte? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Mikrofon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025