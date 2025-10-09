Alza zlevnila parádní chytrý teploměr s displejem! Stojí 629 Kč a umí Matter Hlavní stránka Zprávičky SwitchBot Meter Pro je nyní za 629 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, původně stál 899 Kč Má přesný teploměr a vlhkoměr s 2,5" displejem, přesností ±0,5 °C a podporou Matter protokolu Nabízí roční výdrž na dvě AA baterie, 68 dní lokálního úložiště, pro notifikace a hlasové ovládání je nutný hub Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud chcete mít přehled o teplotě a vlhkosti v domácnosti a zároveň vás neláká otevírat telefon pro zjištění každého údaje, Alza.cz aktuálně nabízí SwitchBot Meter Pro za 629 Kč se slevovým kódem ALZADNY30. Původní cena byla 899 Kč, takže sleva činí 30 %. Jde o teploměr a vlhkoměr s velkým displejem, který funguje samostatně přes Bluetooth, ale s hubem (např. SwitchBot Hub Mini nebo Matter kompatibilní zařízení) získáte notifikace, hlasové ovládání a automatizace. Co to je a k čemu slouží? Pro koho se tento senzor hodí? Bluetooth, Matter a kdy potřebujete hub Design a umístění Aplikace a export dat Verdikt: za 629 Kč precizní senzor s Matter Co to je a k čemu slouží? SwitchBot Meter Pro je teploměr a vlhkoměr s 2,5″ displejem, který ukazuje aktuální teplotu, vlhkost a i atmosférický tlak. V základu funguje přes Bluetooth – připojíte si ho k telefonu a v aplikaci SwitchBot vidíte historii naměřených dat. Měří teplotu v rozsahu 0–50 °C s přesností ±0,5 °C a vlhkost 0–95 % s přesností ±3 %. To je slušná přesnost, srovnatelná s profesionálními čidly za výrazně vyšší cenu. Zařízení podporuje Matter protokol, což znamená, že ho můžete propojit s většinou chytrých domácností – Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit nebo Samsung SmartThings. Pokud máte doma televizi Samsung s Matter nebo jiný Matter hub, Meter Pro se připojí bez problémů. Napájení zajišťují dvě AA baterie s výdrží až 12 měsíců. Když se úroveň baterie sníží na 20 %, displej i aplikace vás upozorní. Data se ukládají lokálně po dobu 68 dní a v aplikaci až 2 roky, takže máte k dispozici dlouhodobou historii. Pro koho se tento senzor hodí? SwitchBot Meter Pro dává smysl pro různé situace. Pokud pěstujete orchideje, kaktusy nebo jiné rostliny citlivé na vlhkost, tento senzor vám ukáže, jestli je v místnosti příliš sucho nebo naopak vlhko. Hodí se i do dětského pokoje – když vlhkost klesne pod 40 %, displej vás upozorní a můžete zapnout zvlhčovač. Alergici ocení sledování vlhkosti kvůli roztočům, kteří se množí při vlhkosti nad 60 %. CHCI SWITCHBOT METER PRO Další použití je ve sklepě, garáži nebo vinném sklípku – sledujete, jestli tam není příliš vlhko (riziko plísní) nebo naopak sucho. Díky exportu dat můžete data stáhnout a analyzovat dlouhodobé trendy. To se hodí třeba při posuzování, jestli vám funguje odvlhčovač nebo zda má smysl investovat do lepší izolace. Pokud už máte doma SwitchBot Hub Mini nebo jiný Matter hub, získáte navíc push notifikace – například „vlhkost v dětském pokoji klesla pod 35 %“ – a možnost spouštět automatizace. Třeba „když teplota přesáhne 28 °C, zapni klimatizaci“ nebo „když vlhkost klesne pod 40 %, zapni zvlhčovač“. Bluetooth, Matter a kdy potřebujete hub Zásadní otázka: potřebujete hub? Záleží, co chcete. Pokud vám stačí vidět aktuální teplotu a vlhkost na displeji a občas se podívat do aplikace v telefonu přes Bluetooth, hub nepotřebujete. SwitchBot Meter Pro funguje samostatně a data ukládá lokálně po dobu 68 dní. Pokud ale chcete push notifikace (upozornění na změny), hlasové ovládání nebo 12hodinovou předpověď počasí, hub je nutný. Můžete použít buď originální SwitchBot Hub Mini, nebo jakýkoliv Matter kompatibilní hub – třeba televizi Samsung s Matter, Google Nest Hub nebo Amazon Echo s Matter podporou. Design a umístění SwitchBot Meter Pro má kompaktní rozměry 11,2 × 5 × 3,3 cm a hmotnost 150 g. Displej je čitelný i z dálky, což oceníte, když chcete rychle zkontrolovat teplotu, aniž byste museli vytahovat telefon. Zařízení můžete postavit na stůl, polici nebo pověsit na zeď – v balení je magnetický držák i možnost připevnění na šroubky. CHCI SWITCHBOT METER PRO Bílá barva a minimalistický design zapadnou do většiny interiérů. Oproti levnějším teploměrům má Meter Pro výrazně větší displej (2,5″), takže hodnoty přečtete i ze tří metrů. Aplikace a export dat Aplikace SwitchBot je dostupná na Androidu i iOS. V aplikaci vidíte graf teploty a vlhkosti za posledních 68 dní (bez hubu) nebo až 2 roky (s hubem). Data můžete exportovat do CSV souboru a analyzovat v Excelu nebo Google Sheets. Nastavíte si prahové hodnoty – například „upozorni mě, když vlhkost klesne pod 35 %“ nebo „když teplota přesáhne 30 °C“. Tyto notifikace ale fungují jen s hubem, bez něj se upozornění nezobrazí. Verdikt: za 629 Kč precizní senzor s Matter Za 629 Kč se slevovým kódem ALZADNY30 je SwitchBot Meter Pro zajímavá nabídka pro každého, kdo chce sledovat teplotu a vlhkost s přesností ±0,5 °C. CHCI SWITCHBOT METER PRO Pokud už máte doma Matter hub (televizi Samsung, Google Nest, Amazon Echo), získáte navíc notifikace a automatizace. Pokud hub nemáte, senzor funguje samostatně přes Bluetooth – vidíte data na displeji a v aplikaci, jen bez push notifikací. Roční výdrž na dvě AA baterie je solidní, 68 dní lokálního úložiště vám pokryje i případ, kdy se na měsíc odpojíte od internetu. A export dat oceníte, pokud řešíte plísně, kondenzaci nebo optimální podmínky pro rostliny. Sledujete doma teplotu a vlhkost? Jak to řešíte? 