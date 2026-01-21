Výborný chytrý zámek v akci! SwitchBot Lock Ultra Black umí Matter a má 5 způsobů odemykání Hlavní stránka Zprávičky SwitchBot Lock Ultra je chytrý zámek, který nevyžaduje výměnu stávající vložky Odemyká se velmi rychle a v tichém režimu je hlučnost pod 20 dB Pro členy AlzaPlus+ stojí 3 039 Kč místo běžných 3 799 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chytré zámky mají jeden zásadní problém – většina vyžaduje výměnu celé vložky nebo dokonce zámku. SwitchBot Lock Ultra to řeší jinak. Nainstalujete ho zevnitř na stávající zámek, klíče vám zůstanou a za pár minut máte dveře pod kontrolou z telefonu. Kompatibilita s 99,9 % dveří není prázdný marketing – zámek si poradí s Euro profilem, válcovými knoflíky i speciálními typy. Rychlý, tichý a s trojitým zálohováním Technologie FastUnlock odemyká dveře dle výrobce až 2× rychleji než běžné chytré zámky. V režimu Quiet Mode je hlučnost pod 20 dB. Na výběr máte 5 způsobů odemykání: otisk prstu, aplikace, automaticky při příchodu, hlasem přes asistenta nebo klasickým klíčem. KOUPIT NA ALZE Napájení řeší trojité zálohování. Hlavní dobíjecí baterie vydrží až 9 měsíců, záložní baterie přidá dalších 1 000 odemknutí a v nouzi zbývá ještě nouzový vstup. O bezpečnost se stará 6vrstvá ochrana s AES-128 šifrováním. Zámek podporuje Matter, takže funguje s Alexou, Google Home, Siri i SmartThings. Pro vzdálené ovládání mimo Bluetooth dosah potřebujete SwitchBot Hub. KOUPIT NA ALZE SwitchBot Lock Ultra Black běžně stojí 3 799 Kč, členové AlzaPlus+ ho teď pořídí za 3 039 Kč – lepší cenu v Česku nenajdete. I když nemáte členství, vyplatí se ho aktivovat byť jen na měsíc za 59 Kč. A k tomu dostanete dopravu zdarma. Máte doma chytrý zámek, nebo vám stačí klasické klíče? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost chytrý zámek slevy zámek Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024