TOPlist

Výborný chytrý zámek v akci! SwitchBot Lock Ultra Black umí Matter a má 5 způsobů odemykání

  • SwitchBot Lock Ultra je chytrý zámek, který nevyžaduje výměnu stávající vložky
  • Odemyká se velmi rychle a v tichém režimu je hlučnost pod 20 dB
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 3 039 Kč místo běžných 3 799 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.1.2026 20:00
Ikona komentáře 0
switchbot zamek jpg

Chytré zámky mají jeden zásadní problém – většina vyžaduje výměnu celé vložky nebo dokonce zámku. SwitchBot Lock Ultra to řeší jinak. Nainstalujete ho zevnitř na stávající zámek, klíče vám zůstanou a za pár minut máte dveře pod kontrolou z telefonu. Kompatibilita s 99,9 % dveří není prázdný marketing – zámek si poradí s Euro profilem, válcovými knoflíky i speciálními typy.

Rychlý, tichý a s trojitým zálohováním

Technologie FastUnlock odemyká dveře dle výrobce až 2× rychleji než běžné chytré zámky. V režimu Quiet Mode je hlučnost pod 20 dB. Na výběr máte 5 způsobů odemykání: otisk prstu, aplikace, automaticky při příchodu, hlasem přes asistenta nebo klasickým klíčem.

KOUPIT NA ALZE

Napájení řeší trojité zálohování. Hlavní dobíjecí baterie vydrží až 9 měsíců, záložní baterie přidá dalších 1 000 odemknutí a v nouzi zbývá ještě nouzový vstup. O bezpečnost se stará 6vrstvá ochrana s AES-128 šifrováním. Zámek podporuje Matter, takže funguje s Alexou, Google Home, Siri i SmartThings. Pro vzdálené ovládání mimo Bluetooth dosah potřebujete SwitchBot Hub.

KOUPIT NA ALZE

SwitchBot Lock Ultra Black běžně stojí 3 799 Kč, členové AlzaPlus+ ho teď pořídí za 3 039 Kč – lepší cenu v Česku nenajdete. I když nemáte členství, vyplatí se ho aktivovat byť jen na měsíc za 59 Kč. A k tomu dostanete dopravu zdarma.

Máte doma chytrý zámek, nebo vám stačí klasické klíče?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024