Obří powerbanka za 741 Kč nabije telefon až 6× a má LED displej. Běžně stojí přes tisícovku

Velkokapacitní powerbanka Swissten s 30 000 mAh je nyní za 741 Kč místo 1 099 Kč
Nabízí 22,5W nabíjení, 3 výstupy a LED displej s přesným zobrazením kapacity
Dobijete s ním jakýkoliv mobil, ale třeba i menší notebook

Jakub Kárník
Publikováno: 30.10.2025 06:00

Hledáte levnou powerbanku s pořádnou kapacitou, která uživí telefon i tablet? Swissten Power Line II s 30 000 mAh právě zlevnila na Heurece z původních 1 099 Kč na 741 Kč. Za tyto peníze dostáváte záložní energii na dlouhé cesty, výlety nebo prostě jako pojistku.

30 000 mAh: kolikrát nabijete telefon?
Rychlost nabíjení: 22,5 W není zázrak, ale stačí
LED displej a praktické detaily
Kde koupit a jak dlouho sleva vydrží

30 000 mAh: kolikrát nabijete telefon?

Kapacita 30 000 mAh zní impozantně, ale co to znamená v praxi? Záleží na velikosti baterie vašeho zařízení:

Telefon s 5 000mAh baterií – nabijete přibližně 5-6×
Telefon s 3 000mAh baterií – nabijete kolem 8-9×
Tablet s 8 000 mAh – nabijete cca 3×

Reálně tedy máte energii na celý víkend bez přístupu k elektrické síti, nebo na týdenní dovolenou s mírným používáním. Pro běžné cestování je to naprosto dostačující kapacita.

Rychlost nabíjení: 22,5 W není zázrak, ale stačí

Swissten nabízí maximální výkon 22,5 W, což není špičkový výkon současných vlajkových lodí (ty často zvládají 45W, 65W nebo dokonce 120W), ale pro většinu situací to je naprosto v pohodě.

V praxi to znamená, že telefon s baterií kolem 5 000 mAh nabijete z 0 na 50 % za zhruba 30-40 minut. Úplné nabití pak zabere kolem 90 minut.

Pokud máte telefon podporující rychlejší nabíjení (například 45W), powerbanka to sice nezvládne naplno, ale pořád to bude rychlejší než běžné 10W nabíjení.

Důležité je, že powerbanka umí nabíjet 3 zařízení současně – 2× USB-A a 1× USB-C. Pokud nabíjíte víc kusů najednou, výkon se rozdělí na 15 W celkem, takže to bude pomalejší, ale pořád funkční.

LED displej a praktické detaily

Na rozdíl od levných powerbanek s klasickými LED diodami má Swissten digitální displej, který vám přesně ukáže, kolik procent baterie zbývá. To je výrazně praktičtější než odhadování podle čtyř LED diod.

V balení najdete USB-C kabel pro dobíjení samotné powerbanky. Tu nabijete přes USB-C port s maximálním vstupním proudem 3 A (18 W). To znamená, že úplné nabití z nuly na 100 % zabere zhruba 6-7 hodin. Není to rychlé, ale u powerbank s takovou kapacitou je to standard.

Rozměry 146 × 68 × 41 mm a hmotnost 603 gramů nejsou zanedbatelné – do kapsy u kalhot se to nevejde, ale do batohu nebo menší tašky ano. Je to kompromis za vysokou kapacitu.

Kde koupit a jak dlouho sleva vydrží

Aktuálně je powerbanka dostupná na Allegro za 741 Kč. Původní cena 1 099 Kč stále platí u některých prodejců, takže pozor, kde nakupujete.

Sleva není časově omezená akce, ale spíš průběžné snížení ceny kvůli konkurenci na trhu. To znamená, že cena může zůstat stabilní několik týdnů, nebo se naopak rychle vrátit nahoru, pokud se zásoby vyprodají.

Používáte powerbanku pravidelně, nebo jen občas na cesty?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…