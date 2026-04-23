Zlevnila skoro o 1 000 Kč: Powerbanka se 60 000 mAh nabije i notebook a nabízí i LED svítilnu Swissten Power Line je powerbanka s kapacitou 60 000 mAh (222 Wh), výkonem Power Delivery 65 W a pěti výstupy (4× USB-A, 1× USB-C) S kódem ALZADNY30 stojí 2 239 Kč místo 3 199 Kč (sleva 960 Kč, tedy 30 %) Na rozdíl od levnějších modelů zvládne díky 65W nabíjení reálně dobít notebook, ne ho jen udržet při životě Adam Kurfürst Publikováno: 23.4.2026 22:00 Chcete powerbanku s co možná nejvyšší kapacitou, která vám navíc nabídne i dostatečný výkon pro nabíjení notebooku? Swissten Power Line 60 000 mAh teď spadla z 3 199 Kč na 2 239 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což z ní dělá jednu z dostupnějších variant v této kategorii. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete zálohovat i notebook, jedete na delší kempink nebo chcete mít záložní napájení pro celou rodinu na jednom místě.⚠️ Zvažte, pokud plánujete cesty letadlem (222 Wh výrazně přesahuje limit 100 Wh pro kabinová zavazadla) nebo hledáte kapesní řešení – powerbanka váží přes 1,2 kg.💡 Za 2 239 Kč jde o jedno z nejlevnějších řešení v kategorii 60 000 mAh s plnohodnotným 65W PD výstupem na trhu. Proč je tahle powerbanka jiná než běžné 50 tisícovky Hlavní rozdíl oproti levnějším powerbankám s kapacitou 50 000 mAh je nabíjecí výkon 65 W přes Power Delivery. Zatímco běžné velkokapacitní powerbanky se pohybují kolem 20–22,5 W, tahle powerbanka od Swisstenu zvládne napájet notebook v reálném čase, nejen ho udržet při životě. V praxi to znamená, že ji můžete použít jako plnohodnotnou náhradu zásuvky pro MacBook Air, kancelářský ultrabook nebo tablet. Klíčové parametry v lidské řeči Powerbanka nabízí pět výstupů (4× USB-A a 1× USB-C), takže můžete současně napájet víc zařízení a fakticky z ní udělat rozbočovač napájení pro celou skupinu. Podporuje Power Delivery 2.0 a 3.0, Qualcomm Quick Charge 2.0 a 3.0, Huawei FCP/SCP i Samsung AFC, takže s aktuálními telefony a tablety nebudete řešit kompatibilitu. Přítomná je také technologie SMART IC, která rozpoznává připojená zařízení a optimalizuje rozdělení proudu – včetně režimu s nižším výstupem pro TWS sluchátka nebo chytré hodinky. Kapacita 60 000 mAh (222 Wh) je při reálném započtení ztrát na převodnících zhruba 45 000 mAh využitelné energie – u velkých powerbank to odpovídá 20–25% ztrátě, která je v téhle kategorii standardní. V praxi to stačí na 9 až 11 nabití běžného smartphonu, 4 až 5 nabití tabletu iPad Pro/Tab S9 Ultra nebo 3× kompletní dobití MacBook Air a úsporných ultrabooků. Výkonný herní notebook s baterií 80–90 Wh dobijete přibližně dvakrát – už tohle z ní dělá reálnou alternativu zásuvky na víkend. Praktická stránka: porty, hmotnost, LED svítilna Rozměry 135 × 82 × 82 mm ji staví někam mezi hodně velkou konzervu a malou termosku – do batohu se vejde bez problémů, ale do kapsy ji rozhodně nezastrčíte. Hmotnost 1 260 g je daň za 222 Wh energie a ani Swissten se ji nesnaží skrývat. Bonusem je integrované poutko pro přenášení a USB-C kabel v balení, takže po rozbalení můžete ihned začít používat. Vstup pro nabíjení je dvojí – USB-C s PD podporou i micro USB. Moderní variantou je jednoznačně USB-C, micro USB se dá využít jako záloha, pokud USB-C kabel zapomenete. Powerbanka má také LED svítilnu se třemi režimy (dvě intenzity svícení + SOS mód), což je funkce, kterou podle uživatelů překvapivě často oceníte – na cestách nebo při výpadku proudu. Materiál nehořlavý ABS plast s polykarbonátem a šestinásobná bezpečnostní ochrana (přepětí, přetížení, zkrat, přehřátí, přebíjení, podvybití) jsou u baterie téhle kapacity standard, který chcete vidět. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,8 z 5 (37 hodnocení) a 97 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je na úrovni 1,3 %, což je v kategorii velkokapacitních powerbank solidní výsledek. Nejčastěji uživatelé chválí obrovskou výdrž, schopnost udržet notebook v chodu, množství portů a praktické poutko pro přenášení. Opakovaně se také objevuje pozitivní zmínka o LED svítilně, kterou zákazníci před koupí nečekali využít, ale po nějakém čase si bez ní neumí představit výlet. Kritické ohlasy míří hlavně na dvě věci. Tou první a očekávatelnou je hmotnost – přes 1,2 kg. To není nic, co by kupce překvapilo, ale dva uživatelé to zmiňují jako výraznou nevýhodu. Druhým, závažnějším bodem je reálný nabíjecí výkon při kombinaci více portů. Jeden technicky zdatný recenzent popsal, že při nabíjení samotné powerbanky se mu nepodařilo překročit zhruba 18 W i přes PD protokol, a další uživatel upozorňuje, že při použití více portů najednou výkon výrazně klesá. Deklarovaných 65 W platí pro jeden výstup – když chcete maximum, zapojujte postupně, ne všechno najednou. Kdy to smysl nedává Tahle powerbanka je čistě pozemní záležitost. S kapacitou 222 Wh výrazně překračuje letecký limit 100 Wh pro kabinová zavazadla, takže s ní na letiště vůbec nechodíte – a do zavazadlového prostoru s lithiovou baterií aerolinky většinou nepustí. Pokud létáte, hledejte spíš něco do 20 000 mAh (odpovídá zhruba 74 Wh) a kapacitu téhle powerbanky si nechte na chatu, do auta nebo na kempink. Druhý případ: pokud nabíjíte primárně telefony a nepotřebujete 65W výstup, je to zbytečné plýtvání penězi i kilogramy. Pro čistě mobilní scénář stačí menší a mnohem lehčí 20 000mAh modely za třetinu ceny. Tahle powerbanka má smysl tehdy, když chcete dobíjet notebook, potřebujete napájet čtyři a více zařízení najednou nebo hledáte kapacitu na vícedenní výlet bez zásuvky. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud potřebujete velkou powerbanku s reálným 65W PD výstupem, tahle sleva dává smysl. Za 2 239 Kč se podobná kombinace kapacity a výkonu na českém trhu hledá těžko – levnější velké powerbanky většinou nepřekročí 22,5 W, což na notebook nestačí. Je to parťák na chatu, do obytného vozu nebo pro rodinné cestování, kde se 4+1 porty rychle zaplní. Naopak pokud chcete kapesní řešení, často létáte nebo vám stačí nabíjet jen telefon, dívejte se po mnohem lehčích modelech s nižší kapacitou. 