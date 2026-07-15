Hromada energie za pár korun! 30 000mAh powerbanka Swissten zlevnila o polovinu Hlavní stránka Zprávičky Swissten Power Line II je 30000mAh powerbanka se třemi porty a displejem, co ukazuje zbývající energii. Nyní stojí 548 Kč místo 1 090 Kč (úspora 542 Kč, tedy −50 %) Nabije i tři zařízení najednou a s reklamovaností 0,38 % patří mezi spolehlivé kousky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tuhle powerbanku byste ve slevě určitě měli zvážit. Alza teď srazila Swissten Power Line II na 548 Kč z původních 1 090 Kč, tedy přesně na polovinu. Aktuální cenu i skladovou dostupnost si ověříte v detailu na Alze. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou kapacitu na víkend bez zásuvky a nabíjet víc zařízení najednou.⚠️ Zvažte, že se sama nabíjí pomalu (uživatelé hlásí kolem 8 hodin) a s 603 g není nejlehčí.💡 Za 548 Kč jde o hodně kapacity, jen počítejte s reálně využitelnými zhruba dvěma třetinami. Proč je tahle powerbanka zajímavá Hlavní tahák je jasný: 30000 mAh je zásobárna, se kterou telefon dobijete klidně pětkrát nebo prožijete víkend na festivalu bez hledání zásuvky. K tomu displej se zbývající kapacitou, takže na rozdíl od blikajících LED přesně víte, na čem jste. Za 548 Kč je to slušný poměr, který podtrhuje i nízká reklamovanost 0,38 % přes tisíc prodaných kusů. Klíčové parametry lidsky Buďme upřímní k číslům: z 30000 mAh reálně na výstupu využijete kvůli převodu napětí a ztrátám zhruba 19 000–20 000 mAh. Pořád ale dost na několik plných nabití telefonu. Tři porty (2× USB-A, 1× USB-C) nabijí tři zařízení současně, výkon 22,5 W stačí na svižné dobití telefonu — na notebook to ale není. Jeden uživatel to shrnul stručně: „rychle nabíjí“. KOUPIT ZA 548 KČ Praktická stránka: hmotnost, nabíjení, porty Za velkou kapacitu se platí velikostí. Se 603 g to není kapesní drobek — v batohu ji nepoznáte, ale do džín ji nenacpete, což ostatně jeden recenzent glosuje slovy „mohla by být lehčí“. A počítejte s tím, že samotné nabití powerbanky trvá dlouho, uživatel Jakub uvádí zhruba 8 hodin, takže ji ideálně nabíjejte přes noc. Kabel v balení není, použijete vlastní USB-C. Co říkají uživatelé Hodnocení 4,3 z 5 ze 14 zákazníků, doporučuje ji 86 %. Lidé chválí hlavně velkou kapacitu „na několikeré nabití telefonu“, displej a rychlost. Není ale všechno růžové: jeden zákazník píše, že mu powerbanka „po 15 dnech přestala fungovat a začala hlásit chybu 188„. Při reklamovanosti pod půl procenta jde spíš o ojedinělý kus, ale je fér to zmínit. UŠETŘIT 542 KČ Kdy to smysl nedává Pokud chcete powerbanku do kapsy na jedno dobití přes den, tahle je zbytečně velká a těžká — sáhněte po kompaktním modelu kolem 10000 mAh. A na nabíjení notebooku 22,5 W nestačí, tam potřebujete model s výkonem kolem 100 W. Pro víkendovky, festivaly a nabíjení víc zařízení najednou je ale ideální. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 548 Kč je Swissten Power Line II poctivá volba pro každého, kdo chce hodně energie na cesty a nabíjet víc zařízení naráz. Displej, tři porty a nízká reklamovanost dělají z poloviční ceny hodně příjemný argument. Neberte ji jako kapesní drobek ani zdroj pro notebook, ale jako spolehlivou zásobárnu na víkend. Za tuhle cenu se dlouho neohřeje. CHCI TUTO POWERBANKU Nosíte velkou powerbanku na cesty, nebo vám stačí menší kapesní model na denní dobití? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024