Street View auta a Trekkeři vyrazí v ČR na další místa. Máme seznam

Během letošního jara a léta přibudou do služby Street View nově nafocená místa v České republice. Google na našem území vyšle do práce jak známá auta s kamerami, tak i chodce vybavené tzv. Trekker batohy. Do této známé virtuální prohlídky tak přibudou nejen autem dostupné silnice a uličky českých měst, ale také pěší zóny. České zastoupení americké firmy zveřejnilo i kompletní seznam měst, do kterých fotografující zařízení zamíří. Street View bude v ČR během 2020 rozšířeno o nové podklady z dvaceti měst. Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň a Mladou Boleslav navštíví jak snímající auto, tak i chodec s Trekkerem. Podívejte se na kompletní seznam.

Snímání pro Street View v ČR (jaro a léto 2020)

Silnice a ulice (auto)

Praha

Brno

Ostrava

Pardubice

Litoměřice

Chomutov

Mladá Boleslav

Liberec

Ústí nad Labem

Karlovy Vary

Plzeň

České Budějovice

Český Krumlov

Znojmo

Břeclav

Uherské Hradiště

Hodonín

Pěší zóny (Trekker)

Karviná

Brno

Zlín

Plzeň

Teplice

Ostrava

Mladá Boleslav

Praha

“Infrastruktura se neustále vyvíjí, proto je třeba snímky pravidelně aktualizovat, aby co nejvěrněji odrážely realitu a uživatelé se mohli lépe orientovat a snáze plánovat své cesty. V České republice je Street View dostupné od roku 2007 a pravidelně prochází aktualizací, aby poskytovalo co nejvěrnější obraz reality,” komentuje firma letošní nasazení aut a chodců se speciálními fotoaparáty.

Bydlíte v jednom z uvedených měst?

Zdroj: Google