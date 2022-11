Podívejte: Takto vzniká Street View tam, kde nemůže auto

Nástroj Street View patrně není potřeba čtenářům Světa Androida nijak extra představovat. Téměř každý ví, že jsou u tohoto pomocníka díky kamerovému 3D snímání k dispozici interaktivní vizualizace ulic či virtuální prohlídky významných budov. Ti zkušenější pak vědí, že se v něm nachází třeba i horské stezky, vodní trasy nebo dokonce interiér stanice ISS. Není také tajemstvím, že primárním zdrojem foto podkladů jsou speciální vozidla, případně tříkolky a Trekkeři se speciálními batohy. Že to ale není zdaleka vše, to se nyní Google rozhodl ukázat v nové velké galerii.

Co / kdo všechno snímá podklady pro Street View?

Některé snímací metody jsou již roky známé. Ty ostatní by vás mohly dost překvapit. Google je v tomto ohledu opravdu kreativní a do Street View se snaží dostat někdy až neuvěřitelné věci. Jednotlivé metody jsou seřazeny podle toho, jak je firma začala používat.

1. Tříkolka

Introducing the Street View Trike

Začala se používat poté, co jeden z inženýrů Googlu zahlédl zahlédl podobnou v Mountain View a rozhodl se ji přebudovat pro účely snímání Street View. Poprvé byla použita v kalifornském LegoLandu.

2. Člun

Trek the Amazon Basin with Google Maps

Jako druhé přišlo na řadu plavidlo, když se Google rozhodl nasnímat tok řeky Amazonky. I zde ale hrála roli tříkolka, neboť právě ona byla na člun umístěna. Část snímků originálně “vylepšila” žába, na což se přišlo až několik týdnů po snímání.

3. Potápěči

Documenting the ocean with underwater Street View

Svět nad hladinou nestačil, tak se technici vrhli i pod ni. Najatí potápěči pracují na focení vodního prostředí již několik let a máme díky nim možnost podívat se virtuálně na útesy, korálové zahrady a dokonce i do některých lodních vraků.

4. Sněžný skútr

Introducing the Street View snowmobile

Olympijské hry v roce 2010 a sjezdovky ve Vancouveru motivovaly Google přimontovat snímací sestavu fotoaparátů na tyči na sněžný skútr.

5. Trekkeři s batohem

Street View Trekker

V roce 2012 už se foto zařízení dostalo na záda člověka. Byli najati tzv. Trekkeři, kteří měli veškerou potřebnou techniku na zádech. V roce 2018 už vybavení obsahovalo 140megapixelové kamery s laserovými zaměřovači, díky čemuž se dají rovnou vytvářet digitální mapy oblasti.

6. Velbloud

Kvůli snímání pouště a oázy Liwa připevnil Google Trekker batoh na hrb velbloudovi, na kterém už tím pádem nebylo místo pro jezdce. Dotyčný šel po svých a velblouda vedl. Zvířecí pomoc byla potřeba, neboť jsou v oblasti vysoké a pro člověka s takovým nákladem nepřekonatelné duny.

7. Ovce

Další zvířecí pomocník byl využit na Faerských ostrovech. O grafické podklady se zde postaraly ovce, které měly na zádech solárně poháněné kamery.

8. Astronauti

Už jsme zmiňovali, že je ve Street View virtuálně k prohlédnutí také Mezinárodní vesmírná stanice ISS. O snímky se zde pochopitelně postarala její posádka. Zajímavé je, že byla ke snímání použita běžná zrcadlovka a nástroje, které už na ISS byly.

9. Čtyřkolka

Ostrov Devon v kanadské Arktidě. To je oblast, která na povrhu Země nejvěrněji připomíná povrch Marsu a kam se tedy vědci vydávají zkoumat různé podmínky a simulace. Aby se sem mohla technika vydat, předcházely tomu přípravy v mnohém připomínající ty před odletem na jinou planetu.

Mars on Earth: A Visit to Devon Island

10. Raft

Zatímco na Amazonce v minulosti našel využití klasický pevný člun, v bouřlivější vodě to chce něco jiného. Google se vydal snímat okolí prstencových ostrovů v Brazíli na raftu. našel uplatnění při přílivech a odlivech.

11. Vozík

Pro zachycení interiérů muzeí, galerií a dalších budov bylo potřeba vymyslet ještě další zařízení. Nakonec vznikl dálkově ovládaný vozík, který pořizuje ostré detailní snímky i díky tomu, že mu s měřením vzdáleností od stěn pomáhá laser.

12. Slaňování

Rozhodně nejnebezpečnější technika ze všech. Jednou skupinku fotografů na Novém Zélandu napadlo, že by mohli sebe a také snímací batoh spustit na lanech do aktivního vulkánu. Co bylo nejdřív považováno za vtip, to se nakonec uskutečnilo.

13. Model na kolejích

Street View se podívalo také do světa modelářů. Miniatura Google autíčka si projela největší miniaturní železnici na světě Miniatur Wunderland, která se nachází v Hamburku.

Explore the biggest model railway with the tiniest Street View – #MiniView on Google Maps

