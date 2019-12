400x kolem Země. Google už má ve Street View nafocených 10 milionů mil

Ať už si o službách Street View a Google Earth myslíte kvůli bezpečnosti a ochraně soukromí cokoli, jedno americkému gigantovi upřít nejde. Má v této oblasti obrovské nasazení. Google nedávno zveřejnil statistiky svého počínání při tvorbě mapových podkladů a jde opravdu o úctyhodné hodnoty. V případě Street View se ikonická auta (a také další pomocníci na kolech či pěšky) za dvanáct let existence této služby postarala o pěknou porci nafocených ulic a lokalit. Celková délka tras, kterou se podařilo nasnímat, by stačila na 400násobné obkroužení planety Země.

Deset milionů mil. To je ta hodnota, o které tu mluvíme. Tuto vzdálenost se celosvětově zaměstnancům Googlu podařilo za 12 let do služby Street View zaznamenat. Nejde přitom jen o frekventované silnice, ale také o horské stezky, chodníky v parcích či v ZOO nebo třeba chodby obchodních domů. Vraťme se ale zpátky na asfaltový silniční povrch, který je pro službu primární a zabírá největší část dat. Jednoduchým dělením a převodem na kilometry bychom zjistili, že průměrná rychlost záznamu je cca 833 tisíc kilometrů ročně. A to nebereme v potaz, že ze začátku snímání běželo mnohem pomaleji než v posledních letech. V ČR by tímto tempem bylo všech 56 tisíc kilometrů silnic a dálnic (údaj z roku 2016) zaznamenáno ani ne za 25 dní. Tomu říkáme parádní rychlost.

Služby Street View a Google Earth jako by se snad na oko předháněly. I druhá jmenovaná má totiž na kontě významný milník. Její satelitní zdroje už dokázaly podrobně nafotit a zmapovat 98 % oblastí, ve kterých žijí lidé. Pokud jste se do této aplikace nikdy v životě nepodívali, možná vás tato informace naláká. Na světě totiž nyní téměř neexistuje člověkem obývané místo, které byste si v ní nemohli prohlédnout. Google tedy v mapování naší planety opravdu nezahálí. A není tím pádem divu, že jsou díky kombinaci uvedených dat jeho Maps jednou z nejpoužívanější aplikací na světě. Alespoň jednou za měsíc ji použije miliarda lidí.

