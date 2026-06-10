Oblíbená herní sluchátka SteelSeries Arctis Nova 3 teď stojí jen 1500 korun! Mají 40mm měniče a vysouvací mikrofon Hlavní stránka Zprávičky SteelSeries Arctis Nova 3 jsou drátová herní sluchátka se 40mm měniči, RGB podsvícením PrismSync, vysouvacím mikrofonem a připojením přes USB-C (v balení i redukce na USB-A a 3,5mm jack) S kódem ALZADNY40 je teď koupíte za 1 554 Kč místo původních 2 590 Kč – sleva 1 036 Kč Dobrý zvuk a propracovaný software za málo peněz; háček je v levném kabelu a občas otravné aplikaci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Sháníte herní sluchátka, která slušně zní a nestojí majlant? SteelSeries Arctis Nova 3 teď s kódem ALZADNY40 stojí 1 554 Kč místo 2 590 Kč – tedy o 1 036 korun levněji. Za tu cenu jde o jednu z výhodnějších nabídek od zavedené značky. CHCI SLUCHÁTKA ZA 1 554 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete lehký headset s dobrým prostorovým zvukem, vysouvacím mikrofonem a bohatým softwarem Sonar za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, že přiložený kabel je slabina, aplikace SteelSeries GG umí zlobit a nemají aktivní potlačení hluku (ANC), jen o softwarové filtrování.💡 Za 1 554 Kč s kódem ALZADNY40 ušetříte přes tisícovku a dostanete sluchátka laděná hlavně na hraní. Co za ty peníze dostanete Základ tvoří 40mm měniče a zvuk laděný především na hry. Prostorový zvuk je kompatibilní s Tempest 3D Audio na PS5 i Microsoft Spatial Sound, takže kroky a směr soupeře rozeznáte spolehlivě. K doladění slouží software SteelSeries Sonar s 10pásmovým parametrickým ekvalizérem a hotovými předvolbami – pro někoho zábava, pro jiného nutné zlo. Konstrukce je lehká, náušníky využívají paměťovou pěnu AirWeave a dají se otočit pro snadný přenos, ovládání hlasitosti i mikrofonu je přímo na mušli. Vysouvací mikrofon s potlačením hluku zní podle většiny ohlasů čistě a po zasunutí do náušníku je z dohledu. Připojení obstarává USB-C, v balení jsou redukce na USB-A i 3,5mm jack, takže zapojíte PC, Mac, PlayStation i mobil. Nechybí ani RGB PrismSync s 16,8 milionu barev a synchronizací s dalšími zařízeními SteelSeries. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY40 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Nejčastější výtka majitelů míří na přiložený kabel – je tuhý, překáží a u konektoru se časem rád rozpadne. Naštěstí je odnímatelný, takže ho kdykoli vyměníte. Část uživatelů hlásí i to, že se po roce až dvou poškodí USB-C konektor v samotných sluchátkách. Občas zlobí i software: SteelSeries GG si někdy bez ptaní přehodí zvuk na reproduktory u monitoru a po restartu počítače je leckdy potřeba sluchátka odpojit a znovu zapojit, aby naskočil mikrofon. Někomu při zapnutém RGB zní ve sluchátkách slabý šum. A pozor na jeden detail: Alza u modelu uvádí ANC, jenže výrobce aktivní potlačení hluku neslibuje – jde jen o softwarové filtrování, které navíc bez aplikace třeba s mobilem nevyužijete. Bezdrátové připojení nečekejte, do téhle ceny by se nevešlo. Pro hraní s dobrým prostorovým zvukem a slušným mikrofonem za necelých 1 600 Kč je to povedená koupě. Jen rovnou počítejte s tím, že kabel časem nejspíš vyměníte a se softwarem si chvíli pohrajete. CHCI UŠETŘIT 1 036 KČ Hrajete s headsetem, nebo dáte přednost reproduktorům a samostatnému mikrofonu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025