Nová SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 dorazila do Česka. Tohle jsou tři důvody, proč se o ní mluví Hlavní stránka Zprávičky SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 si drží svoji ultralehkou hmotnost 68 gramů a voštinovou konstrukci, ale uvnitř má všechno nové Hlavní vylepšení? Senzor TrueMove 26K, 4 kHz polling rate v bezdrátu a výdrž až 200 hodin přes Bluetooth Cena 2 749 Kč staví myš proti konkurentům jako Endgame Gear OP1w 4K nebo Razer Viper V3 Pro — a v této cenovce má své místo Jakub Kárník Publikováno: 2.5.2026 08:00 Trh ultralehkých herních myší v posledních dvou letech zhoustl. Zatímco dřív byly myši pod 70 gramů spíš výjimkou pro profesionální hráče, dnes se s nimi roztrhl pytel. SteelSeries vstupuje do nového kola se svou Aerox 3 Wireless Gen 2 v ceně 2 749 Kč. Vizuálně z venku změny moc nepoznáte — pořád je to ta voštinová Aerox, jak ji znáte. Uvnitř ale skoro nic nezůstalo na svém místě. Co se uvnitř změnilo Pro koho a za kolik Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte ultralehkou bezdrátovou myš pro FPS hry s nadstandardní výdrží baterie. SteelSeries software GG nabízí praktický Sensitivity Finder a 3D Aim Trainer pro optimalizaci citlivosti pro jednotlivé hry.⚠️ Zvažte, že 4 kHz polling rate není zapnut defaultně a při jeho aktivaci spadne výdrž na 35 hodin. Voštinová konstrukce může působit zastarale proti uzavřeným designům konkurence.💡 Za 2 749 Kč dostanete myš o hmotnosti 68 g, optický senzor TrueMove 26K (26 000 DPI, 400 IPS, 40G), šest programovatelných tlačítek se spínači na 80 milionů kliknutí, tří-zónové RGB, IP54 odolnost a tri-mode konektivitu (USB-C / 2,4 GHz / Bluetooth 5.0). Co se uvnitř změnilo Tři klíčové upgrady. Senzor je nový TrueMove 26K s rozlišením až 26 000 DPI (proti 18 000 DPI předchůdce), rychlostí 400 IPS a zrychlením 40G. Pro běžné hraní je 26 000 DPI absurdně vysoké číslo a kompetitivní hráči stejně jedou kolem 800–1 600 DPI. Nový senzor je ale v běžném rozsahu citlivější a konzistentnější. Druhá změna je polling rate 4 kHz v bezdrátu oproti standardním 1 kHz u staré verze. Pro průměrného hráče to není zlomová věc, ale pro pro hráče v rychlých FPS titulech se každá milisekunda počítá. Třetí — a snad nejpraktičtější — je výdrž baterie. SteelSeries slibuje až 200 hodin přes Bluetooth nebo 120 hodin při 1 kHz v 2,4 GHz. Pokud zapnete 4 kHz, výdrž padne na zhruba 35 hodin, což pořád stačí na celý herní týden. Pro koho a za kolik Voštinová konstrukce není pro každého — někomu chybí celistvý vzhled a uzavřené tělo. Aerox je naopak postavený jako nástroj, ne designový kus. Hmotnost 68 gramů a tvar pro pravoruké hráče s palmovým úchopem dělá z této myši přirozenou volbu pro Counter-Strike 2, Valorant nebo jakoukoli kompetitivní střílečku. Cena 2 749 Kč staví Aerox 3 WL Gen 2 do středního pásma. Razer Viper V3 Pro stojí kolem 4 tisíc, Endgame Gear OP1w 4K je v podobné cenovce a má lepší senzor PixArt PMW-3950, ale nenabídne 200hodinovou výdrž ani Bluetooth. Pokud potřebujete jednu myš pro herní PC i občasné použití k notebooku přes Bluetooth, je to super volba. Vadí vám voštinová konstrukce, nebo je to pro vás jen praktický způsob, jak ušetřit gramy?