Na Steamu odstartoval vysoce očekávaný letní výprodej

V krásných slevách můžete pořídit i slavné AAA tituly

Levnější jsou i české klenoty typu Kingdom Come: Deliverance

Videoherní platforma Steam ve čtvrtek zahájila dlouze očekávaný Letní výprodej, který potrvá až do 11. července. Stejně jako každý rok si i letos můžete pořídit řadu větších i menších titulů v pořádných slevách, které mohou dosahovat klidně až 90 %. Vzhledem k rozmanitosti žánrů a franšíz, na něž se akce vztahuje, si troufnu říct, že si vybere opravdu každý.

Steam i tentokrát nabízí s krásným zvýhodněním hry legendárních sérií, jako jsou Fallout, Borderlands, Call of Duty, Star Wars, Far Cry, Total War, The Witcher, Resident Evil, The Elder Scrolls nebo třeba EA Sports. Akce se vztahují také na software, levněji kupříkladu pořídíte oblíbený Soundpad (3,99 €), 3DMark (8,49 €) či Kritu (4,87 €).

Nejlepší slevy na hry

Na Steamu aktuálně seženete o několik desítek procent levněji řadu populárních AAA titulů, které rozhodně stojí za to si vyzkoušet. Jmenovitě jde třeba o Cyberpunk 2077 (29,99 €), Dead Island 2 (29,99 €), Star Wars Jedi: Survivor (31,49 €), Battlefield 2042 (5,99 €), Resident Evil 4 (29,99 €), Far Cry 6 (11,99 €) či Doom Eternal (9,99 €).

Zapomenout nesmíme ani na naše české klenoty, jako jsou Euro Truck Simulator 2 (1,99 €), American Truck Simulator (1,99 €), Kingdom Come: Deliverance (5,99 €) nebo Arma 3 (2,79 €)

Tabulkový přehled zajímavých slev

