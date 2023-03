Konzole Steam Deck je s námi rok. Na oslavu přichází sleva

Asi málokdo by čekal, že v dnešní době bude jedním z absolutně nejzajímavějších mobilních elektronických zařízení přenosná herní konzole, nicméně vloni nás o tom přesvědčil kousek jménem Steam Deck. Stalo se tak na přelomu února a března, takže herní mašinka od společnosti Valve aktuálně slaví jeden rok od uvedení na trh. A její výrobce využívá této příležitosti k tomu, že u populární konzole vůbec poprvé snižuje cenu. Sleva se vztahuje na všechny tři balíčky, ve kterých se Steam Deck prodává.

Sleva na herní konzoli Steam Deck

64GB verze za 419,00 377,10 € (cca 9 100 Kč)

verze za 256GB verze za 549,00 494,10 € (cca 11 900 Kč)

verze za 512GB verze za 679,00 611,10 € (cca 14 700 Kč)

Sleva na zmíněné balíčky je platná do konce Jarních výprodejů na Steamu, tedy do 23. března. Kromě zlevněné konzole nabízí společnost Valve také přehledný seznam 100 nejhranějších her pro tuto konzoli za rok 2022. A i v něm se najde celá řada zlevněných titulů. Třeba třetí Zaklínač se dá pořídit za 30 % původní ceny. Obdobně je na tom Fallout 4 nebo Red Deat Redemption 2.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak často hrajete hry někde na cestách?