Starlink už je asi přetížený. Firma zavede datové limity

Co se zprvu zdálo jako připojení jen pro nejbohatší a vyvolené, se postupně stává všední záležitostí. Přístup k signálu ze satelitů Starlink využívá stále více koncových přípojek a vytížení sítě se v tuto chvíli podle všeho blíží ke snesitelnému limitu. Proto prý firma již od prosince zavede datové limity, které se dají označit za známé FUP. Budou počítány v různých denních dobách a po dovršení se bude poskytovaný internet zpomalovat.

Redakce The Verge přišla s informací, že Starlink zavede tzv. Priority Access neboli Prioritní přístup, který zastropuje objem dat s plnou přenosovou rychlostí na 1 TB. Do kapacity se přitom bude počítat surfování v době od sedmé ranní do jedenácté večerní. Po vyčerpání dojde ke zpomalení a pomyslné počítadlo se vynuluje první den v měsíci. Zákazníci údajně budou moci přikoupiti další objem dat. Jeden gigabajt vyjde na 25 centů. To je asi 6 Kč.

Vedení firmy nicméně deklaruje, že nově zaváděné limity by v tuto chvíli převyšovala jen asi desetina zákazníků. Pro ostatní se tedy nic podstatného nezmění.

Na jak dlouho by vám stačil limit 1 TB?

Zdroj: XDA