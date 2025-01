Obliba špehovacích programů v Česku prudce roste! Jak poznat, že ho máte v mobilu?

Reklama

Různé viry mohou ohrozit kohokoliv z nás. Ale v našich mobilech se může skrývat ještě jedno nečekané nebezpečí. Tím je takzvaný stalkerware, což je program určený na sledování. Typicky dokáže monitorovat hovory, textové zprávy, polohu, ale i aktivitu na sociálních sítích či na internetu.

Tento nepřátelský program přitom zpravidla nemá za cíl okrást vás o peníze nebo získat a zneužít vaše citlivé osobní údaje. Jeho cílem je sledovat, co na mobilu děláte, s kým si píšete a voláte, co hledáte na internetu. A typicky ho proto zneužívají žárliví partneři nebo třeba rodiče.

Obrovský nárůst stalkerwarů v Česku

Podle dat společnosti Avast jsou tyto ne zcela etické programy mezi Čechy čím dál oblíbenější. Výzkumníci z Avast Threat Labs zjistili, že množství zachycených stalkerwarů v tuzemských mobilních zařízeních vzrostlo v posledních 3 letech o neuvěřitelných 600 %.

Nejčastěji je přitom zneužívají rodiče, kteří třeba i v dobré víře chtějí sledovat aktivity svého dítěte na mobilním telefonu. Oběť na tento nepřátelský program obvykle vůbec nepřijde, ale přitom silně narušuje její soukromý. Což je problematické i v případě dětí a bohulibé snahy o jejich ochranu.

Ještě závažnější je to ovšem v případě nefungují rodiny, kdy například muž dopouštějící se domácího násilí takto sleduje svou partnerku a má ji tedy zcela v hrsti.

Jak najít stalkerware v mobilu?

Teď možná přemýšlíte, jestli podobný program nemáte v mobilu i vy. Co když vás partner tajně šmíruje, aniž byste to tušili? Podle odborníků na kyberbezpečnost jsou nejlepší ochranou dostatečná preventivní opatření.

Základem je heslo, které musí být dost silné. Dále je vhodné nastavit si u všech služeb dvoufaktorové ověření, pokud je to možné. A opomíjet byste neměli ani antivirový program, který by měl takový virus odhalit a varovat vás před ním.

To, jestli už v mobilu stalkerware máte, můžete také poměrně snadno odhalit. Najednou na vás totiž mohou začít vyskakovat různá oznámení nebo chybové hlášky. Zpravidla dojde i ke zpomalení mobilu a možná odhalíte i odlišné nastavení.

Nejčastěji se to dovtípíte ale z prostého faktu, že nějaký člověk má dokonalý přehled o vašem pohybu i vaší komunikaci, a to aniž by měl přímý přístup do vašeho mobilu.

Nepřátelský program ale naštěstí můžete odstranit. Nejlepší je restartovat mobil, a to v nouzovém režimu. Následně už jen kontrolujte seznam nainstalovaných aplikací a mažte všechny, které neznáte nebo které vypadají podezřele.

Zdroj: tisková zpráva Avast, Freepik