Netflix seriál Squid Game (Hra na oliheň) se stala během několika málo dnů absolutním trhákem a prostupuje nejen k více a více divákům, ale také do společnosti a dalších oblastí. Výjimku není ani svět telefonů, konkrétně pak mobilních aplikací. Obchod Play v tuto chvíli údajně obsahuje kolem dvou stovek aplikací s tímto jménem či tematikou a jak se dá očekávat, ne všechny jsou úplně neškodné. Některé vznikají vyloženě za účelem podvodu na uživatelích.

Squid Game themed Android Joker

1) downloads and executes native lib

2) native lib downloads and executes apk payload

Running this app on device might result in malicious ad-fraud and/or unwanted SMS subscription actionshttps://t.co/PTDtPlUkBy pic.twitter.com/AFs8gkEuab

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021