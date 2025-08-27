TOPlist

Spotify a YouTube Music dostanou v Android Auto nový design přehrávačů. Takto budou vypadat

  • Google na I/O ukázal nové šablony přehrávačů pro hudební aplikace v Android Auto
  • Serveru Android Authority se podařilo zdokumentovat nové rozhraní služeb Spotify a YouTube Music
  • Oficiální vydání zatím nemá stanovený termín, novinky zůstávají v uzavřené beta verzi

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.8.2025 16:00
spotify youtube music redesign prehravace v android auto ilustrace v interieru vozu

Google během květnové vývojářské konference I/O odhalil nové šablony přehrávačů pro hudební aplikace v Android Auto. Redakci serveru Android Authority se podařilo předčasně zdokumentovat rozhraní pro populární služby Spotify a YouTube Music, které zatím zůstává v uzavřené beta verzi. Ještě tedy může nějakou dobu trvat, než se dostane do vašeho vozidla.

Modernější vzhled s Material 3

Nová šablona přehrávače přináší kompletně přepracované rozhraní aktuálně přehrávané skladby s posuvníkem v designovém jazyce Material 3 Expressive. Rozhraní se navíc automaticky přizpůsobuje rozlišení displeje v automobilu, takže bude vypadat dobře jak na malých, tak velkých obrazovkách.

android auto youtube music redesign prehravace tmavy motiv
android auto youtube music redesign prehravace svetly motiv
android auto spotify redesign prehravace tmavy motiv
android auto spotify redesign prehravace svetly motiv

Změna se týká především vizuálního zpracování ovládacích prvků – Google vsadil na modernější a čistší design, který odpovídá nejnovějším trendům Material designu.

Dostupnost zatím neznámá

Nové šablony jsou součástí aktualizace Android for Cars App Library, kterou Google představil na konferenci I/O 2025. Vývojáři momentálně mohou publikovat aplikace s novým designem pouze do interního a uzavřeného testování na Google Play. Pro aktivaci bylo podle Android Authority potřeba použít Android Auto verze 15.1.653404.

Google zatím neoznámil konkrétní termín, kdy bude možné nové rozhraní zpřístupnit všem uživatelům. Předpokládáme však, že k uvolnění mezi běžné řidiče dojde nejdříve za několik týdnů.

Jak se nový design přehrávačů líbí vám?

Zdroj: Android Authority

