Spotify a YouTube Music dostanou v Android Auto nový design přehrávačů. Takto budou vypadat

Adam Kurfürst
Publikováno: 27.8.2025 16:00

Google během květnové vývojářské konference I/O odhalil nové šablony přehrávačů pro hudební aplikace v Android Auto. Redakci serveru Android Authority se podařilo předčasně zdokumentovat rozhraní pro populární služby Spotify a YouTube Music, které zatím zůstává v uzavřené beta verzi. Ještě tedy může nějakou dobu trvat, než se dostane do vašeho vozidla.

Modernější vzhled s Material 3

Nová šablona přehrávače přináší kompletně přepracované rozhraní aktuálně přehrávané skladby s posuvníkem v designovém jazyce Material 3 Expressive. Rozhraní se navíc automaticky přizpůsobuje rozlišení displeje v automobilu, takže bude vypadat dobře jak na malých, tak velkých obrazovkách. Změna se týká především vizuálního zpracování ovládacích prvků – Google vsadil na modernější a čistší design, který odpovídá nejnovějším trendům Material designu.

Dostupnost zatím neznámá

Nové šablony jsou součástí aktualizace Android for Cars App Library, kterou Google představil na konferenci I/O 2025. Vývojáři momentálně mohou publikovat aplikace s novým designem pouze do interního a uzavřeného testování na Google Play. Pro aktivaci bylo podle Android Authority potřeba použít Android Auto verze 15.1.653404. Google zatím neoznámil konkrétní termín, kdy bude možné nové rozhraní zpřístupnit všem uživatelům. Předpokládáme však, že k uvolnění mezi běžné řidiče dojde nejdříve za několik týdnů.

Jak se nový design přehrávačů líbí vám?

Zdroj: Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi