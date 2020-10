Do Spotify se teď můžete přihlásit skrze Google účet. Má to ale malý háček

Zatímco Google pomalu ale definitivně pohřbívá svou hudební službu Play Music a upíná pozornost k YouTube Music, jiná a hlavně silně konkurenční hudební platforma překvapivě zavádí integraci Google účtu. Ano, řeč je o Spotify. Doposud bylo možné se do této služby přihlásit buď přímo přes e-mail, nebo případně přes Facebook. Teď ve Spotify přibývá možnost použít pro přihlášení i účet Google. To pochopitelně usnadní život hlavně těm, kteří jsou zvyklí jej využívat všude, kde to jen jde. Tedy…tak trochu. Má to totiž háček.

Spotify: Listen to new music and play podcasts Spotify Ltd.

Spotify přes svou oficiální nápovědu vzkazuje, že stávající informace o uživateli se s případnými údaji přidané přes Google účet nedají propojit. Co to znamená? Pokud je e-mailová adresa na obou místech totožná a pokusíte se přihlásit přes Google, Spotify vás vyzve ke klasickému přihlášení s heslem. Pokud jsou adresy jiné, vytvoříte si Google přihlášením nový účet. Dost nepraktické, že? Snad je to jen dočasné omezení.

Jakým způsobem jste přihlášení ve Spotify?

Zdroj: Spotify