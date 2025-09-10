Sláva! Spotify zavádí bezztrátové streamování, už nyní ho můžete aktivovat v Česku Hlavní stránka Zprávičky Spotify spouští bezztrátové streamování hudby přímo v rámci Premium předplatného Česká republika patří mezi prvních 12 zemí, kde je funkce již dostupná Lossless audio podporuje kvalitu až 24-bit/44.1 kHz ve formátu FLAC Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.9.2025 18:00 3 komentáře 3 Po letech spekulací a slibů Spotify konečně začalo zavádět dlouho očekávanou funkci bezztrátového streamování hudby. Největším překvapením je, že tato prémiová funkce není součástí dražšího tarifu, ale dostává se přímo do stávajícího Premium předplatného. Ještě možná pozoruhodnější je, že Česká republika patří mezi prvních 12 zemí, kde je novinka již k dispozici. Konec čekání na kvalitní zvuk Spotify Lossless přináší možnost streamovat hudbu v kvalitě až 24-bit/44.1 kHz ve formátu FLAC, což představuje výrazný skok oproti dosavadní maximální kvalitě 320 kbps ve formátu Ogg Vorbis. Funkce se postupně spouští pro Premium předplatitele ve vybraných zemích, přičemž uživatelé dostanou notifikaci přímo v aplikaci, jakmile bude funkce dostupná na jejich účtu. Gustav Gyllenhammar, viceprezident předplatného ve Spotify, v tiskové zprávě uvedl, že společnost věnovala vývoji funkce dostatek času, aby zajistila kvalitu, jednoduchost použití a transparentnost. Uživatelé tak budou mít vždy přehled o tom, v jaké kvalitě právě streamují. Česko mezi prvními zeměmi Zatímco konkurenční služby jako Apple Music či Tidal nabízejí bezztrátové streamování již několik let, Spotify si s touto funkcí nechalo na čas. O to větším překvapením je, že se Česká republika dostala mezi prvních 12 zemí, kde je Lossless již k dispozici. Kromě Česka funkci získávají uživatelé v Austrálii, Rakousku, Dánsku, Německu, Japonsku, Novém Zélandu, Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku, USA a Velké Británii. Do října by se měla funkce rozšířit postupně do více než 50 trhů po celém světě. Jak bezztrátové audio aktivovat? Spotify umožňuje individuální nastavení kvality zvuku pro různé situace. Uživatelé si mohou zvolit kvalitu samostatně pro Wi-Fi připojení, mobilní data a stažené skladby. K dispozici je pět úrovní kvality: Low, Normal, High, Very High a nově Lossless. Aplikace navíc zobrazuje, kolik dat jednotlivé úrovně kvality spotřebují. Lossless je dostupný na mobilních zařízeních, desktopu a tabletech, stejně jako na mnoha zařízeních podporujících Spotify Connect (na každém zařízení jej ale musíte aktivovat zvlášť). Mezi podporovanými výrobci audiotechniky jsou Sony, Bose, Samsung a Sennheiser. Podpora pro zařízení od Sonosu a Amazonu dorazí příští měsíc. Pro aktivaci v mobilní appce stačí zamířit do Nastavení, kde se nachází v sekci týkající se kvality přehrávání. Využijete bezztrátové streamování na Spotify, nebo vám stačí běžná kvalita? Zdroj: Spotify O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024