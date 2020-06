Chrome pro Android asi dostane (staro)nové místo pro správu karet

Říkají vám něco pojmy Chrome Home, Chrome Duplex nebo Chrome Duet? V poslední cca čtyřech letech pod těmito názvy Google vyvíjel jednu funkci, která měla přenastavit běžné používání karet v jeho prohlížeči. Zejména v tom mobilním. Pod posledním zmíněným pojmenováním se americký gigant pokoušel nástroj zdokonalovat do konce letošního května. Pak práce ukončil a zdálo se, že nápadu je konec. Jak už to tak ale někdy u Googlu bývá, vydal se jen jiným směrem. Funkce, jejímž účelem je spodní lišta s kartami, se objevila v betaverzi prohlížeče Chrome (84). A to pod názvem “conditional tab strip”.

Při zapnutí této funkce, což se dá provést přes příkaz ve známých chrome://flags, se začne v mobilní verzi Chromu zobrazovat nový spodní panel. Na něm jsou vedle sebe seřazeny kruhové ikonky reprezentující jednotlivé otevřené karty. Pro procházení webů je to pochopitelně velmi praktická věc. Je vlastně divné, že toto Google dávno nenastavil jako jednu z možností. Zejména uživatelé s menšíma rukama by to ocenili. Jak se zatím zdá, spodní lišta s kartami nejde v Chrome zobrazit úplně všem. Pravděpodobně je dostupná jen v nějaké testovací skupině.

Byla by pro vás tato funkce užitečná?

Zdroj: apolice