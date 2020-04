Špičkový Honor 30 Pro je již za rohem, na co se můžeme těšit?

Nejvybavenější modely smartphonů pod značkou Honor jsou obvykle velmi očekávané a to především z jednoho důvodu. Většinou totiž nabídnou téměř stejnou hardwarovou výbavu jako špičkové modely mateřského Huawei, ovšem za znatelně nižší cenu. Koncem předešlého měsíce jsme se dočkali představení o něco méně vybaveného, avšak i přesto rozhodně ne nezajímaveho smartphonu Honor 30S a teď by měl na řadu přijít špičkový Honor 30 Pro.

Honor 30 Pro dorazí v polovině dubna

Z různých informací a úniků vyplývá, že by Honor 30 Pro měl dorazit s velmi podobnou výbavou jako Huawei P40 Pro. Například čínský certifikační úřad TENAA odhalil, že by smartphone měl nabídnout stejný, 6,57″ OLED displej s FullHD+ rozlišením. Dále se s velkou pravděpodobností můžeme těšit také na výkonný chipset HiSillicon Kirin 990 5G. Telefon pravděpodobně dorazí ve dvou paměťových variantách. Základní má mít 8 GB RAM a 128GB interní úložiště a vrcholná verze by pak měla nabídnout dokonce 12 GB RAM a 256 GB prostoru pro uživatelská data. Vše by pak měla napájet baterie s kapacitou 3 900 mAh.

Díky předsedovi společnosti Honor pak máme jasno i v tom, jak bude vypadat zadní strana telefonu. Zveřejněné snímky potvrzují design prakticky totožný s vlajkovými modely Huawei. Nepatrně rozdílné zde budou snad jen barvy a odlesky zad spolu s nepatrně jiným uspořádáním jednotlivých fotoaparátů. Díky zmíněným snímkům je také potvrzena přítomnost periskopového fotoaparátu. Dále se předpokládá, že Honor 30 Pro nabídne 50MPx snímač Sony IMX700 – tedy stejný jako v případě všech modelů Huawei P40. Otazník tedy visí už pouze jen nad dvojicí zbylých snímačů. Honor 30 Pro by mohl nabídnout i zbytek sestavy totožný s telefony Huawei P40 Pro a P40 Pro Plus. V tom případě by šlo o 40MPx superširokoúhlý fotoaparát a 3D TOF kamerku. Zrovna tak je ale možné, že se dočkáme například superširokoúhlého fotoaparátu s nižším rozlišením a 3D snímač bude nahrazen například makro fotoaparátem.

Veškeré podrobnosti o smartphonu Honor 30 Pro bychom se měli dozvědět během několika dní. Datum jeho premiéry totiž bylo stanoveno již na 15. dubna.

Uvažujete aktuálně nad koupí smartphonu Huawei / Honor?

Zdroj: GSMArena.com