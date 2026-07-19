Unikly první informace o Pixelu 11a. Jaké novinky dostupný telefon od Googlu přinese?

  • Zatímco Google se chystá na brzké uvedení prvních Pixelů 11, na internet prosákly informace o Pixelu 11a
  • Nejlevnější zástupce řady Pixel 11 by měl dorazit na jaře příštího roku
  • Změny se mají týkat zejména čipsetu, polepšit by si ale mohla také přední kamerka

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Vašek Švec
Vašek Švec
19.7.2026 20:00
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Parametry Pixelu 11a spekulace
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Google hodlá jádro řady Pixel 11, tedy modely Pixel 11, Pixel 11 Pro (XL) a Pixel 11 Pro Fold představit již 12. srpna. Nejlevnějšího zástupce ale internetový gigant tradičně představí zvlášť, s nejvyšší pravděpodobností na jaře příštího roku. Nyní zde máme první únik parametrů. Jakých novinek se u Pixelu 11a (nejspíš) dočkáme?

Tensor G6 na palubě

Asi největším překvapením v rámci zmíněného úniku je použitý čipset. Zatímco letošní Pixel 10a zůstal u generaci starého Tensoru G4, nový Pixel 11a má přinést rovnou Tensor G6, stejně jako zbytek modelové řady. Jistě, je poměrně pravděpodobné, že se bude jednat o slabší verzi tohoto čipsetu, podobně tomu bylo například u Google Pixel 9a, nicméně i tak patrně dostaneme větší vylepšení, než jsme původně očekávali. Součástí nového čipsetu by pak měl být i nový modem od Mediateku a únik hovoří také o použití bezpečnostního čipu Titan M3.

Spekulace okolo parametrů Pixelu 11a
Google Pixel 10a

Stejně jako v případě předchůdců, i zde bude čipsetu k dispozici 8 GB RAM, což je vzhledem k situaci na trhu s paměťmi poměrně očekávatelné. Pokud bychom si měli tipnout, tak řekneme, že Pixel 11a – narozdíl od základního Pixelu 11 – zůstane u 128GB paměti jako základu. Zrovna tak se má zůstat u displeje s úhlopříčkou 6,3″ a FullHD+ rozlišení. U displeje se také hovoří o nepatrně lepším celoplošném i maximálním jasu, konkrétně 2 250 a 3 350 nitů.

U baterie únik hovoří o 4 870mAh jako „minimální kapacitě“. Doufejme tedy, že realita bude o něco lepší, přinejmenším jako u Pixelu 10a, kde se nachází 5 100 mAh baterie. Změna se pak má udát také na pozici přední selfie kamerky. Zde bohužel nemáme více informací, ale realisticky můžeme doufat alespoň v mírné zlepšení. O zadních fotoaparátech zatím žádné informace nemáme, vzhledem k minimu očekávaných novinek napříč řadou Pixel 11 bychom se ale nedivili, pokud by zůstaly zcela identické jako u předešlého modelu. Pixel 11a by pak měl být k dispozici v černé, zelené, fialové a stříbrné barevné verzi.

Jak jste s dosavadními informacemi o Pixelu 11a spokojeni?

Zdroj: AndroidAuthority.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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