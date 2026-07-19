Unikly první informace o Pixelu 11a. Jaké novinky dostupný telefon od Googlu přinese? Hlavní stránka Zprávičky Zatímco Google se chystá na brzké uvedení prvních Pixelů 11, na internet prosákly informace o Pixelu 11a Nejlevnější zástupce řady Pixel 11 by měl dorazit na jaře příštího roku Změny se mají týkat zejména čipsetu, polepšit by si ale mohla také přední kamerka Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 19.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google hodlá jádro řady Pixel 11, tedy modely Pixel 11, Pixel 11 Pro (XL) a Pixel 11 Pro Fold představit již 12. srpna. Nejlevnějšího zástupce ale internetový gigant tradičně představí zvlášť, s nejvyšší pravděpodobností na jaře příštího roku. Nyní zde máme první únik parametrů. Jakých novinek se u Pixelu 11a (nejspíš) dočkáme? Tensor G6 na palubě Asi největším překvapením v rámci zmíněného úniku je použitý čipset. Zatímco letošní Pixel 10a zůstal u generaci starého Tensoru G4, nový Pixel 11a má přinést rovnou Tensor G6, stejně jako zbytek modelové řady. Jistě, je poměrně pravděpodobné, že se bude jednat o slabší verzi tohoto čipsetu, podobně tomu bylo například u Google Pixel 9a, nicméně i tak patrně dostaneme větší vylepšení, než jsme původně očekávali. Součástí nového čipsetu by pak měl být i nový modem od Mediateku a únik hovoří také o použití bezpečnostního čipu Titan M3. Google Pixel 10a Stejně jako v případě předchůdců, i zde bude čipsetu k dispozici 8 GB RAM, což je vzhledem k situaci na trhu s paměťmi poměrně očekávatelné. Pokud bychom si měli tipnout, tak řekneme, že Pixel 11a – narozdíl od základního Pixelu 11 – zůstane u 128GB paměti jako základu. Zrovna tak se má zůstat u displeje s úhlopříčkou 6,3″ a FullHD+ rozlišení. U displeje se také hovoří o nepatrně lepším celoplošném i maximálním jasu, konkrétně 2 250 a 3 350 nitů. U baterie únik hovoří o 4 870mAh jako „minimální kapacitě“. Doufejme tedy, že realita bude o něco lepší, přinejmenším jako u Pixelu 10a, kde se nachází 5 100 mAh baterie. Změna se pak má udát také na pozici přední selfie kamerky. Zde bohužel nemáme více informací, ale realisticky můžeme doufat alespoň v mírné zlepšení. O zadních fotoaparátech zatím žádné informace nemáme, vzhledem k minimu očekávaných novinek napříč řadou Pixel 11 bychom se ale nedivili, pokud by zůstaly zcela identické jako u předešlého modelu. Pixel 11a by pak měl být k dispozici v černé, zelené, fialové a stříbrné barevné verzi. Jak jste s dosavadními informacemi o Pixelu 11a spokojeni? Zdroj: AndroidAuthority.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel Google Pixel 11 Google Pixel 11a Tensor Tensor G6 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024