Ideální čas zkusit otevřená sluchátka: Soundpeats Pop clip teď seženete pod čtyři stovky a uživatelé na ně nedají dopustit Hlavní stránka Zprávičky Soundpeats Pop clip jsou lehká otevřená sluchátka za uši s Bluetooth 5.4 a výdrží až 38 hodin s pouzdrem. Nyní stojí 379 Kč místo 899 Kč (úspora 520 Kč, tedy −57 %) Konstrukce clip-on drží i s brýlemi a čepicí, ideální pro běh i práci s vnímáním okolí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Otevřená sluchátka jsou letos hit a Soundpeats Pop clip patří k nejlevnějším rozumným kouskům — teď je na Alze koupíte za 379 Kč místo běžných 899 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, za tuhle cenu mizí ze skladu rychle. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vám nedrží špunty v uších a chcete lehká sluchátka, ve kterých vnímáte okolí.⚠️ Zvažte, že v hlučném prostředí jako metro nebo rušná ulice hlasitostí nestačí.💡 Za 379 Kč jde o jednu z nejlepších koupí mezi levnými otevřenými sluchátky, na zázraky ve zvuku ale nečekejte. Proč jsou tahle sluchátka zajímavá Otevřená sluchátka, která sedí na uchu místo v něm, řeší jeden konkrétní problém: špunty spoustě lidí prostě nedrží nebo je po pár hodinách tlačí. Pop clip se přichytí přes ušní boltec a podle recenzí drží i při sportu, s brýlemi nebo pod čepicí. Na Alze teď stojí 379 Kč místo původních 899 Kč, což z nich dělá bezkonkurenční vstupenku do světa clip-on sluchátek. Nejvíc je ocení běžci, lidé v kanceláři a všichni, kdo potřebují slyšet, co se kolem děje. Klíčové parametry Jedno sluchátko váží 9,5 g, takže je po nasazení skoro necítíte — víc recenzentů píše, že po pár minutách zapomenou, že je vůbec mají. Baterie zvládne 8 hodin poslechu a s pouzdrem se dostanete až na 38 hodin, na běžný týden je tedy nabíjet nemusíte. Rychlé nabíjení přidá za 15 minut u zásuvky tři hodiny hudby. Ovládání řeší fyzická tlačítka, ne dotyk, takže se přehrávání nespustí náhodným ťuknutím, což lidé v recenzích chválí opakovaně. KOUPIT ZA 379 KČ Praktická stránka: uchycení, aplikace, hovory Nejlepší zvuk z nich nedostanete rovnou z krabičky — je potřeba stáhnout aplikaci PeatsAudio a zapnout dynamický EQ, teprve pak basy dostanou šťávu. Aplikace navíc umí zobrazit poslední polohu sluchátek na mapě, což potěší každého, kdo je věčně někam zakládá. Sluchátka zvládají multipoint, takže je spárujete s telefonem i notebookem najednou. Návod v balení chybí, ale ovládání je natolik jednoduché, že to nikomu nevadí. Certifikace IPX5 je ochrání před potem i lehkým deštěm. Kdy to smysl nedává Jestli posloucháte hlavně venku, v MHD nebo na rušné ulici, otevřená konstrukce vás zklame — hluk okolí zvuk přehluší a musíte jet skoro na maximum. Stejně tak pokud toužíte po hlubokých basech a izolaci od okolí, sáhněte radši po klasických špuntech s ANC. A jako sluchátka k televizi na větší vzdálenost taky nejsou ideální, jeden uživatel hlásil výpadky signálu už na 2,5 metru. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 379 Kč jsou Soundpeats Pop clip jasná koupě pro každého, komu nesedí špunty a chce lehká sluchátka pro celodenní nošení s přehledem o okolí. Dostáváte slušný zvuk po zapnutí EQ, poctivou výdrž, multipoint a příjemně nízkou reklamovanost — a to za méně než polovinu původní ceny. Sleva z 899 Kč na 379 Kč patří k nejvýraznějším, co u téhle kategorie uvidíte, takže pokud váháte, teď je ten správný čas. CHCI UŠETŘIT 520 KČ Vsadili byste na lehká otevřená sluchátka s přehledem o okolí, nebo dáte přednost klasickým špuntům s ANC a izolací? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza otevřená sluchátka slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025