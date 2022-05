Sony Xperia 1 IV prý v kontroverzní věci napodobí konkurenci

Japonská společnost Sony naplánovala na 11. května prezentaci nového Xperia telefonu a světlo světa by v rámci této události měla spatřit již čtvrtá generace vlajkového modelu 1. K očekávané novince Sony Xperia 1 IV již uniklo několik specifikací, nebo alespoň spekulací kolem nich. Hovoří se tak například o vylepšeném 12Mpx selfie fotoaparátu (třetí generace měla vepředu 8Mpx senzor) a úložištích o velikostech 256 a 512 GB. Poslední tipy pak řeší také (ne)přítomnost adaptéru v balení, což je v dnešní době velmi diskutované téma.

Big news is coming! Subscribe to #SonyXperia YouTube to watch our exciting announcement on May 11 2022, 16:00 Japan Time / 9:00 CEST. #Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement

— Sony | Xperia (@sonyxperia) April 27, 2022