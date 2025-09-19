Nejlepší náhlavní sluchátka opět v akci! Legendární Sony WH-1000XM5 seženete v Česku za 6 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Legendární bezdrátová sluchátka Sony WH-1000XM5 jsou nyní za 6 111 Kč Jedná se o prémiová náhlavní sluchátka s nejlepším aktivním potlačením hluku a výdrží až 30 hodin Nástupce XM6 stojí dvojnásobek, přitom XM5 nabízí téměř identickou kvalitu poslechu a funkcí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Hledáte prémiová bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, ale nechcete utratit více než 10 000 Kč? Máme pro vás skvělou zprávu – legendární Sony WH-1000XM5 jsou nyní dostupná na Heureka.cz již od 6 111 Kč. To představuje téměř 50% slevu oproti původní ceně 10 599 Kč z roku 2022. A co víc, jejich nástupce Sony WH-1000XM6 stojí běžně kolem 12 000 Kč, takže kupujete prémiová sluchátka za poloviční cenu aktuálního modelu. Co vlastně dostanete za tuto cenu? Sony WH-1000XM5 nejsou jen tak ledajaká sluchátka. Jde o technologickou špičku, která i po letech zůstává mezi absolutní elitou v segmentu prémiových bezdrátových sluchátek s potlačením hluku. Sony WH-1000XM5 se vyznačují elegantním minimalistickým designem, který je nejen krásný, ale také praktický. Na první pohled zaujmou čistými liniemi a kvalitními materiály, které zajišťují, že sluchátka vydrží každodenní používání. Absolutní špička v potlačení hluku Technologie aktivního potlačení hluku (ANC) je u Sony WH-1000XM5 na naprosto špičkové úrovni. Sluchátka disponují 8 mikrofony (4 na každém náušníku), procesorem V1 spolu s HD procesorem QN1, které společně zajišťují excelentní potlačení okolního hluku. Systém Auto NC Optimizer navíc automaticky optimalizuje výkon potlačení hluku na základě prostředí, ve kterém se právě nacházíte. To oceníte zejména na cestách, v rušných kancelářích nebo kdekoli, kde se potřebujete soustředit bez vyrušování. Díky této technologii jsou sluchátka Sony WH-1000XM5 ideálním společníkem pro dlouhé lety, dojíždění veřejnou dopravou nebo práci v open-space kanceláři. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Zvuk, který vás uchvátí Sony WH-1000XM5 jsou vybavena novými 30mm měniči s měkkým okrajem z termoplastického polyuretanu (TPU). Tyto měniče zajišťují vynikající zvukový projev s detailními výškami, jasnými středy a mocnými, přesto kontrolovanými basy. Sluchátka podporují Hi-Res Audio a také bezdrátový Hi-Res Audio díky technologii LDAC, která umožňuje přenášet třikrát více dat než standardní Bluetooth. Pro ještě lepší zážitek z poslechu je zde technologie DSEE Extreme, která dokáže v reálném čase obnovit ztracené detaily v komprimovaných hudebních souborech. Výsledkem je neobyčejně čistý a přirozený zvuk, který uspokojí i náročné audiofily. Výdrž baterie, která vás nezklame S výdrží až 30 hodin se zapnutým ANC (a až 40 hodin bez ANC) patří Sony WH-1000XM5 k absolutní špičce ve své třídě. To znamená, že vám vydrží i na těch nejdelších cestách nebo několik pracovních dní bez nutnosti dobíjení. A pokud by vám přece jen došla šťáva, stačí pouhé 3 minuty rychlého nabíjení pro získání energie na dalších 3 hodiny poslechu. Sluchátka se nabíjejí přes USB-C konektor a můžete je používat i s přiloženým audio kabelem, když se vám vybije baterie nebo chcete-li využít bezeztrátový poslech. KOUPIT SONY WH-1000XM5 NA HEUREKA.CZ Proč koupit XM5 místo novějších XM6? Nedávno Sony uvedlo nový model WH-1000XM6, který stojí běžně kolem 12 000 Kč. Jsou ale vylepšení natolik zásadní, aby ospravedlnila dvojnásobnou cenu? Podle recenzí je rozdíl mezi XM5 a XM6 spíše evolučního charakteru než revoluční: ✅ XM6 mají skládací konstrukci – což XM5 postrádají, ale při cestování vám stačí větší pouzdro ✅ XM6 nabízejí o 5 hodin delší výdrž s ANC – 35 vs. 30 hodin, což je sice lepší, ale 30 hodin stále pokryje i ty nejdelší cesty ✅ XM6 mají o něco lepší ANC – ale rozdíl je minimální a XM5 stále patří mezi absolutní špičku ✅ XM6 přidávají podporu Auracast a Bluetooth 5.3 Závěr expertů? XM5 zůstávají mnohem lepší volbou z hlediska poměru cena/výkon. Dostanete 95 % funkčnosti a kvality za 50 % cenu. Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou od 6 111 Kč na Heureka.cz představují Sony WH-1000XM5 aktuálně nejlepší poměr cena/výkon v kategorii prémiových bezdrátových sluchátek s potlačením hluku. Konkurenční modely s podobnými funkcemi a kvalitou se běžně prodávají za ceny přesahující 9 000 Kč, zatímco nástupce XM6 stojí téměř dvojnásobek. Pokud hledáte sluchátka pro každodenní používání, která nabídnou špičkový zvuk, vynikající potlačení hluku a dlouhou výdrž baterie, Sony WH-1000XM5 jsou jednoznačně tou nejlepší volbou na trhu. Jde o investici, která se vám bude vracet každý den v podobě nerušeného poslechu hudby, podcastů, filmů nebo při videokonferencích. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob nebo změny ceny! Co říkáte na možnost pořídit si prémiová sluchátka Sony WH-1000XM5 za méně než 7 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. 