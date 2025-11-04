Nejlepší náhlavní sluchátka v historické slevě! Sony WH-1000XM6 jsou o tři tisíce levnější Hlavní stránka Zprávičky Sony WH-1000XM6 ještě více zlevnila – z nedávných 9 995 Kč na 9 016 Kč s kódem SONYAUTUMN05 Jde o vlajková sluchátka s procesorem QN3, 12 mikrofony a podle testů nejlepším ANC na trhu Jde o novinku z letošního roku, původně za ně Sony chtělo 11 999 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Před pár týdny jsme psali o tom, že Sony WH-1000XM6 poprvé klesla pod 10 tisíc korun. Teď jsou ještě levnější – na Alza.cz stojí 9 016 Kč s kódem SONYAUTUMN05. Jde o vlajkovou loď s vylepšeným procesorem QN3, 12 mikrofony a podle mnoha recenzí nejlepším aktivním potlačením hluku na trhu. Původní cena při uvedení v květnu byla 11 990 Kč, ušetříte tedy skoro 3 tisíce. Co je nového oproti XM5 Sony WH-1000XM6 přichází tři roky po modelu XM5, což je neobvykle dlouhá pauza. Za tu dobu Sony přepracovalo téměř všechno. Hlavní změnou je procesor HD QN3, který je podle Sony 7× rychlejší než QN1 z XM5. Další zásadní změna je počet mikrofonů – z 8 u XM5 na 12 u XM6. Šest jich je na každém náušníku: čtyři venku po okraji, dva uvnitř pod výměnnými polštářky. Vnější mikrofony mají nový mesh, který lépe tlumí zvuk větru. To všechno dohromady dělá z XM6 sluchátka s nejlepším ANC, jaké kdy Sony vyrobilo. KOUPIT SONY V AKCI Design se také změnil – XM6 mají zpátky panty, takže se dají složit. XM5 to neuměla. Pouzdro je stále dost velké, ale má teď magnetický zámek a otevírá se jako kniha, což je praktičtější. Hlavový most je širší a plošší pro lepší ergonomii. Nejlepší ANC na trhu podle What Hi-Fi? Britský What Hi-Fi?, jeden z nejrenomovanějších magazínů pro audio techniku, udělil Sony WH-1000XM6 plný počet bodů 5/5 a prohlásil je za nejlepší bezdrátová sluchátka, jaká kdy Sony vyrobila. V kategorii ANC píšou: „Nízké a středové frekvence jsou zachyceny výjimečně dobře, zejména v londýnském metru. Bose QC Ultra mohou působit o kousek efektivněji, ale ne každému vyhovuje způsob, jakým zpracovávají hluk. Sony nabízí přirozenější, sofistikovanější a jemnější výkon.“ KOUPIT SONY V AKCI V praxi to znamená, že XM6 vytvoří čistý, tichy background bez nízkofrekvenčního dunění. Adaptivní NC Optimizer se neustále přizpůsobuje prostředí – když jedete v metru, hluk je eliminovaný jinak než když sedíte v kavárně. Systém to řeší automaticky, nemáte možnost manuálně nastavit úroveň ANC jako u Bose. Co se týče hovorů, What Hi-Fi? píše: „Kvalita hovorů na WH-1000XM6 je vynikající. Technologie přesného zachycení hlasu v kombinaci s mikrofony a beamforming AI dělá fantastickou práci při potlačování šumu na pozadí. I když je venku vítr a projíždějící auta, druhá strana nemá problém slyšet, co říkáte.“ Podle recenze jsou lepší než Bose, B&W Px7 S3 i AirPods Max. Zvuk vyladěný Grammy inženýry Sony spolupracovalo na ladění zvuku s masteringovými inženýry oceněnými Grammy. Výsledek? What Hi-Fi? píše: „WH-1000XM6 poskytují nejdetailnější, nejdynamičtější, nejpřesnější a nejotevřenější zvuk, jaký jsme kdy slyšeli od bezdrátových sluchátek Sony. Jsou schopné ponořit se do jakékoliv skladby a vytěžit neuvěřitelné množství informací.“ Sluchátka mají 30mm měniče s karbonovou membránou, stejnou velikost jako XM5, ale s novým „soft edge“ designem. Podporují Hi-Res Audio a technologii DSEE Extreme, která vylepšuje komprimované skladby ze streamovacích služeb. V aplikaci Sony Sound Connect je 10pásmový ekvalizér pro detailní doladění zvuku. Zajímavé je, že Sony použilo technologie ze svých prémiových Walkmanů – low phase noise krystalový oscilátor pro lepší timing a pájku se zlatem v některých částech obvodu. To zní jako drobnosti, ale dohromady to podle testů dělá slyšitelný rozdíl. Výdrž 40 hodin a rychlonabíjení Výdrž baterie zůstala stejná jako u XM5 – 30 hodin s ANC, 40 hodin bez ANC. Rychlonabíjení funguje skvěle: 3 minuty nabíjení = 3 hodiny poslechu. Poprvé u Sony sluchátek můžete poslouchat hudbu i během nabíjení. Pořád ale nemůžete poslouchat přes drátové USB-C připojení – funguje jen 3,5mm jack. KOUPIT SONY V AKCI Podporují Bluetooth 5.3 s kodeky SBC, AAC, LDAC a LC3. Multipoint funguje perfektně – můžete být připojeni k notebooku a telefonu současně, sluchátka se automaticky přepnou na hovor, když někdo zavolá. Funguje to bez zádrhelů napříč iOS, Android, Windows i Mac. Závěr: nejlepší sluchátka od Sony za nejlepší cenu Sony WH-1000XM6 za 9 016 Kč s kódem SONYAUTUMN05 jsou nejlepší nabídka, jakou jsme u těchto sluchátek viděli. Původní cena 11 990 Kč byla vyšší, ale za tuhle cenu dostáváte nejlepší ANC na trhu, špičkovou kvalitu hovorů a vynikající zvuk – všechno potvrzené renomovanými testy i reálnými uživateli. KOUPIT SONY V AKCI Konkurence v této kategorii je silná – Bose QuietComfort Ultra mají také vynikající ANC, ale Sony je podle testů přirozenější a má lepší mikrofony. B&W Px7 S3 jsou srovnatelné v kvalitě zvuku, ale nemají tak pokročilé ANC. AirPods Max jsou dražší (i se slevou) a podle testů nedosahují na kvalitu hovorů Sony. Co říkáte na WH-1000XM6 od Sony? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 