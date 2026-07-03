Oblíbená sluchátka Sony WH-1000XM6 dostávají skrz aktualizaci skvělou funkci. Ocení ji především hráči Hlavní stránka Zprávičky Sony vydalo firmware, který přidává herní režim vlajkovým sluchátkům WH-1000XM6 i prémiové edici The ColleXion Novinka staví na bluetooth standardu GMAP a slibuje snížení celkové latence pod 40 ms Háček je v tom, že herní režim musí podporovat i zdroj zvuku — a takových zařízení je zatím málo Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová sluchátka a hraní si nikdy úplně nerozuměly kvůli zpoždění zvuku za obrazem. Sony se to teď snaží napravit a svým vlajkovým modelům WH-1000XM6 i luxusní edici The ColleXion rozdává přes aktualizaci herní režim. Zní to lákavě, jenže než začnete slavit, je dobré vědět, co k jeho využití budete potřebovat. Co aktualizace přináší Háček, který Sony nezdůrazňuje Pro koho to je a kolik to stojí Co aktualizace přináší Jádrem novinky je podpora profilu GMAP (Gaming Audio Profile), který je součástí standardu Bluetooth LE Audio. Jeho hlavní devízou je nízká latence — herní režim má stlačit celkové zpoždění pod 40 milisekund, z čehož připadá zhruba 30 ms na bezdrátový přenos a 10 ms na zpracování ve sluchátkách. GMAP navíc nabízí čtyři profily označené A až D, mezi kterými se přepíná podle toho, jestli upřednostníte rychlost, nebo stabilitu v rušném prostředí. Velkou výhodou GMAP oproti dosavadním řešením je jeho otevřenost. Zatímco výrobci dříve sázeli na vlastní herní režimy svázané s konkrétními značkami, GMAP je součástí bluetooth specifikace, takže funguje napříč výrobci. Aktualizaci si nainstalujete v aplikaci Sony Sound Connect přes nastavení sluchátek. Háček, který Sony nezdůrazňuje A teď ta méně příjemná část. Aby herní režim fungoval, musí GMAP podporovat i zařízení, ze kterého zvuk posíláte — nestačí, že ho umí sluchátka. Standard Bluetooth LE Audio se ovšem prosazuje pomalu a herní profil zvládá zatím jen hrstka novějších zařízení. V praxi to znamená, že pro většinu majitelů jde spíš o příslib do budoucna než o funkci využitelnou hned. Zasadit se sluší i ono číslo. Latence pod 40 ms je na bezdrátový přenos slušná — běžné Bluetooth se pohybuje klidně kolem 150 až 200 ms, což si při hraní okamžitě všimnete. Pro vážné kompetitivní hráče ovšem kabel zůstává nepřekonaný. Mírně ironické přitom je, že WH-1000XM6 nikdy nepodporovaly oblíbený kodek aptX s nízkou latencí, takže Sony rovnou vsadilo na otevřený standard — dlouhodobě chytrý tah, dnes ale využitelný jen omezeně. Pro koho to je a kolik to stojí Dobrá zpráva je, že herní režim dostávají majitelé obou modelů zcela zdarma formou aktualizace, takže prodlužuje hodnotu sluchátek, která už vlastní. Samotná WH-1000XM6 se v Česku prodávají kolem 12 tisíc korun, v různých slevových akcích klesají i k devíti tisícům. Edice The ColleXion je pak luxusnější a výrazně dražší variantou pro sběratele. Jestli tedy vlastníte tahle sluchátka a hrajete na novějším telefonu s podporou Bluetooth LE Audio, máte důvod k radosti. Pokud vaše zařízení GMAP neumí, nezbývá než počkat, až se standard rozšíří. Tak jako tak je dobře, že Sony posílá funkce i do už prodaných modelů místo toho, aby si je schovávalo jen pro nástupce. Hrajete na bezdrátových sluchátkách, nebo u her zásadně saháte po kabelu? Zdroje: Notebookcheck, Bluetooth SIG O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Máte telefon Xiaomi nebo Redmi? Máme seznam modelů, které dostanou HyperOS 2.0 jako první! Jakub Kárník 5.10.2024