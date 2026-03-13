Nejlepší levná sluchátka s ANC? Oceňovaný model Sony WF-C710N spadl na 1 690 Kč Hlavní stránka Zprávičky Sony WF-C710N jsou True Wireless špunty s aktivním potlačením hluku, Bluetooth 5.3 a multipoint připojením Na Alze stojí 1 690 Kč místo původních 2 490 Kč Nabízí výdrž až 40 hodin (12 h sluchátka + 28 h pouzdro), rychlonabíjení 10 min = 1 hodina poslechu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Sluchátka, která vyhrála ocenění What Hi-Fi? Awards v kategorii bezdrátových špuntů, a teď jsou výrazně levnější. Sony WF-C710N na Alze stojí 1 690 Kč místo původních 2 490 Kč. Za tuhle cenu dostanete ANC, multipoint, dotykové ovládání a zvuk, který v této cenové třídě nemá konkurenci. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete sluchátka s ANC a kvalitním zvukem za rozumnou cenu – na dojíždění, sport i videohovory.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete bezdrátové nabíjení pouzdra nebo kodeky LDAC/aptX – ty tady chybí. ANC je slušné, ale na úrovni dražších Sony XM5 samozřejmě nejsou.💡 Za 1 690 Kč dostanete ANC, 40 hodin celkové výdrže, multipoint, IPX4 odolnost a zvuk, který v této cenové třídě pravidelně vyhrává srovnávací testy. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč zrovna tyhle Sony WF-C710N mají 5mm měniče s vyváženým zvukem – silné basy, čisté středy a detailní výšky, přičemž nic nepřehlušuje zbytek. Technologie DSEE obnovuje detaily ztracené při kompresi ze streamovacích služeb. V aplikaci Sony Sound Connect si nastavíte 5pásmový ekvalizér nebo vyberete z přednastavených profilů. Bluetooth 5.3 s multipoint připojením umožňuje mít sluchátka připojená k telefonu i notebooku současně – při příchozím hovoru se automaticky přepnou. ANC využívá dva mikrofony na každém sluchátku a funkce Adaptive Sound Control automaticky přizpůsobuje režim podle vaší aktivity – při chůzi zvýrazní okolní zvuky, při sezení aktivuje potlačení hluku. Oproti předchozímu modelu C700N je potlačení hluku znatelně lepší, zejména v nižších frekvencích. IPX4 odolnost pokrývá pot a déšť. Co říkají uživatelé 88 % zákazníků na Alze sluchátka doporučuje. Nejčastější chvála: kvalita zvuku (opakovaně zmiňovaná jako nejlepší v cenové třídě), výdrž baterie, ANC a pohodlné nošení. Jeden recenzent porovnává s konkurencí od JBL, CMF i Jabra a shrnuje, že Sony v kvalitě zvuku vede. Slovenský uživatel oceňuje, že ANC je srovnatelné s výrazně dražšími AirPods Pro 2. Výtky: dotykové ovládání je citlivější, než by někteří chtěli – nastavování hlasitosti opakovaným ťukáním není nejpohodlnější. Pouzdro působí laciněji než u konkurence a chybí LED indikátor nabíjení jednotlivých sluchátek. Několik uživatelů zmiňuje, že ANC je slabší než u dražších modelů Sony – což je logické, ale je dobré to vědět. KOUPIT SONY WF-C710N Verdikt Sony WF-C710N za 1 690 Kč jsou aktuálně jedny z nejlepších bezdrátových špuntů s ANC, které za tuhle cenu koupíte. Vyvážený zvuk, slušné potlačení hluku, 40 hodin celkové výdrže a multipoint – to je kombinace, za kterou u konkurence zaplatíte víc. K dispozici v bílé, černé, modré (průhledné Glass Blue) i růžové. Další sluchátka najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA SONY WF-C710N Používáte sluchátka s ANC každý den? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024